Racing recibe al líder Central y busca dejar atrás la eliminación de la Copa

Racing buscará hoy dejar atrás el mal trago por la eliminación de la Libertadores cuando reciba a un entonado Rosario Central, el único puntero de la Superliga, en el partido que abrirá la jornada dominical en el marco de la cuarta fecha del certamen.

El encuentro se jugará a partir de las 11 en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro Patricio Loustau e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Racing viene de vencer a Patronato de Paraná por 3 a 0 en la Superliga por 3 a 0, pero fue eliminado por River de la Copa Libertadores el pasado miércoles y el entrenador Eduardo Coudet realizará algunas variantes en el primer equipo.

El técnico decidió dejar afuera de la lista de concentrados al mediocampista Neri Cardozo y al defensor Alexis Soto, quienes habían sido titulares frente al conjunto de Núñez en el mencionado partido de Copa.

Los futbolistas Marcelo Díaz y Guillermo Fernández se disputan el puesto que dejó vacante Cardozo mientras que en la zona defensiva Eugenio Mena ingresará en lugar de Soto y Alejandro Donatti volvería al once inicial por Lucas Orban.

Con los mismos once

Rosario Central viene de vencer a San Martín de Tucumán como local por 2 a 0 en el que fue su tercer triunfo consecutivo y que le dio la posibilidad de quedar como único líder de la Superliga.

El entrenador Edgardo Bauza confirmó que no realizará variantes y que colocará a los mismos once que empezaron jugando el encuentro frente al conjunto tucumano el fin de semana pasado.

Durante la jornada dominical también se llevarán adelante los siguientes cotejos: 13.15, Estudiantes vs. Independiente; 15.30, Aldosivi vs. Tigre; 17.45, Colon vs. Unión.