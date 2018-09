Robos en escuela, jardín de infantes y comedor comunitario

En las últimas horas tres instituciones fueron víctimas del accionar delictivo en hechos perpetrados en la Capital correntina, Monte Caseros y San Roque.

En esta Capital, delincuentes irrumpieron en el comedor comunitario “Santa Cecilia”, situado en la esquina de las calles Renacimiento y Julio Verne, en el barrio Fray José de la Quintana.

Se llevaron mercadería así como una olla de acero, de 100 litros, cuchillos y demás utensilios de cocina, luego de violentar el candado de la puerta de acceso.

La Comisaría 13ª investiga el delito, aunque hasta el momento no hay aprehendidos.

Por otra parte en la localidad de San Roque, se informó de otro delito similar donde delincuentes que serían menores de edad se metieron a robar a la escuela técnica “Remedios Escalada de San Martín”.

Fue el tercero en un lapso de dos semanas. En tal sentido el rector de la institución opinó al portal Tu Voz San Roque que “parece que nos vigilan”.

Agregó que los malvivientes se metieron por el único galpón que no contaba con las medidas de seguridad adecuadas.

Precisó que hace una semana hubieron dos robos en los que, además de sustraer elementos como cuadernos, tijeras, también destruyeron muebles.

Durante el último hecho, los malvivientes se llevaron dinero que estaba destinado a pagar proveedores de la cantina escolar, entre otros compromisos económicos de la institución, puntualizó.

En este caso, la comisaría local demoró un grupo de menores, a quienes se les secuestró algunos elementos robados de la escuela.

En ese sentido, se indicó que siguen investigando para esclarecer el resto de los delitos.

En el Sur de la provincia, también sucedió un hecho delictivo, esta vez en el Jardín “Capullitos”, anexo de la Escuela Parroquial “Presbítero Juan Perelló” IP 15, que se encuentra ubicado por calle Caá Guazú, entre Buenos Aires y Entre Ríos.

El portal Montecaserosonline reveló que el lugar fue víctima de vandalismo.

Delincuentes habrían ingresado ocasionando destrozos y llevándose además varios elementos.

Descubrimiento

El hecho se descubrió el viernes por la mañana, cuando el personal docente llegó al establecimiento educativo y se encontró con el lamentable suceso.

La maestra jardinera Wilma Alegre, en diálogo con la prensa local, detalló que “llegamos en nuestro horario, junto a la chica que trabaja de portera. A simple vista parecía que no había ocurrido nada porque en el salón principal no se veía nada fuera de lo común, al igual que en el salón de los niños, pero cuando fuimos a la cocina la puerta estaba forzada y visualizamos que faltaban algunas cosas; de inmediato informamos a los directivos y se llamó a la policía”, explicó.

Relató además que “la situación fue la misma que la otra vez. Aprovecharon la tormenta para entrar. Se llevaron una garrafa, un anafe, elementos del botiquín, de limpieza, sartén, pava eléctrica, jarras, vasos, cucharas, entre otros cosas.

No es la primera vez que sucede. Hace 4 meses ocurrió lo mismo y desde aquel entonces habíamos reforzado la puerta con hierro, es por eso que ahora tuvieron que romper hasta el marco para ingresar. En el depósito también forzaron la puerta, pero no se llevaron nada”, recalcó.

Opinó que “creemos que ingresaron por el muro perimetral que da al patio del edificio, incluso en el otro lado se encontró un elemento que pareciera que hizo de barreta y hallamos el anafe con la manguera cortada”, remarcó.