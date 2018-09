Smith se sumó a las prácticas de Regatas

Con un partido entre “celestes” y “blancos”, con la presencia de Anthony Smith, el plantel de Regatas Corrientes finalizó ayer su tercera semana de pretemporada; buscando la puesta a punto para su debut el próximo 25 de septiembre frente a la Unión de Formosa por el Súper 20.

La novedad en la práctica de la víspera, estuvo dada por por la presencia de Smith, uno de los extranjeros que tendrá el plantel Fantasma para el inicio de una nueva temporada en la liga Nacional de Básquetbol.

Smith llega de Estudiantes de Concordia, donde fue dirigido por Victoriano, logrando el subcampeonato en la Liga Sudamericana 2017 y el cuarto puesto en la Liga de las Américas 2018.

El alero nació el 4 de octubre de 1986 en Plano, Texas (Estados Unidos) y tiene 1.96 metros de altura; y una importante recorrida por el básquet universitario, como así también europeo.

El estadounidense viene de jugar 42 partidos en la temporada pasada de la LNB, en los cuales promedió 13,8 puntos; con un 52.6% en simples, 56.6% en dobles, y 32.2% en triples; además de 2.5 asistencias y 5.1 rebotes en 31.7 minutos de promedio por juego.

Para el inicio de la próxima semana se aguarda la llegada del otro foráneo que contrato Regatas: Jevon Lean Hedgeman, pivote oriundo de Pearland, Ciudad en Texas (Estados Unidos); que nació un 9 de agosto de 1995 y mide 2.01 metros de altura.

Hedgeman viene de jugar en las Águilas Doradas de Durango en la Cibacopa (Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico) de México, donde llegó procedente del básquetbol universitario en San Jacinto College.

Además de los extranjeros mencionados, el plantel de Regatas cuenta con Jonatan Treise, Marco Giordano (juvenil), Juan P. Corbalán (Sub 23), Paolo Quinteros, Juan P. Arengo (Sub 23), Erik Thomas (Sub 23), Fabián Ramírez Barrios, Javier Saiz y Tayavek Gallizzi.

El entrenador Lucas Victoriano pretende contar con todos los jugadores contratados a su disposición desde mañana para encarar la parte final de la preparación de cara al inicio del Súper 20.

Como parte de su preparación, Regatas jugará en Santiago del Estero. El viernes 7 de septiembre ante Quimsa, en el estadio ”Ciudad” de la capital santiagueña a partir de las 22; y el sábado 8 frente a Ciclista Olímpico, en La Banda.

Mientras tanto se aguarda poder confirmar en los próximos días una gira por Asunción, Paraguay, donde uno de los rivales será Olimpia que se prepara para disputar la Liga Sudamericana 2018.