Sottile aseguró que San Martín renegociará contratos de foráneos

La incertidumbre económica que atraviesa el país, con la fuerte variación del dólar en los últimos días, provocó un cimbronazo en la economía de varios clubes que se preparan para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. Uno de ellos es San Martín de Corrientes. Esta situación fue detallada por el propio presidente de la entidad Alberto Sottile, que aseguró tendrán que renegociar los contratos con los jugadores extranjeros.

“Con este salto tan inesperado del dólar también nos hace que tengamos que esperar para tomar decisiones o bien poner un valor tope de la divisa al cual nosotros podamos acceder. Así que estamos en tratativas y tendremos que sentarnos a ver”, sostuvo en declaraciones formuladas al programa El Deportivo de radio Continental.

“Lamentablemente queda poco para el inicio de la competencia, pero antes de cometer una locura y no poder cumplir con los compromisos veremos la posibilidad de renegociar contratos. Evaluamos esa alternativa, de lo contrario veremos jugadores con menor salario”, sentenció.

La realidad económica que atraviesa el club, la explica Sottile: “Nadie puede antes del inicio de una temporada variar el presupuesto de equipo en 30 o 40 por ciento. Además, con la incertidumbre de no saber el valor al que puede llegar en el futuro. Es todo muy incierto y nosotros manejamos un presupuesto que no está adecuado a cambios tan bruscos. Entonces deberemos esperar a que esto se calme y hablar con los agentes a ver qué solución le podemos encontrar”.

Para el inicio del Súper 20, primera competencia de la temporada de Liga Nacional 2018 – 2019, San Martín contrató a los estadounidenses Jeremiah Wood y Lee Roberts, el panameño Michael Hicks y el mexicano Irwin Avalos. Todos estos jugadores fueron confirmados a principios de agosto cuándo el dólar cotizaba en la Argentina alrededor de los 28 pesos.

Sottile, dejó en claro que “repercute mucho, no sólo el tema del dólar sino también el aspecto inflacionario, que te hace aumentar todos los costos: transporte, hotelería, viáticos, seguramente también en el arancel del arbitraje y la verdad que golpea a todo el país y nosotros no somos la excepción”.

Por el momento, el plantel que conduce técnicamente Sebastián González trabaja con los jugadores nacionales, con la novedad que Alejandro Spalla no seguirá en la entidad por lesión, en tanto que no fueron dadas a conocer la fecha de llegada para los foráneos.

El titular de la entidad ubicada en el barrio La Cruz de la capital correntina informó: “No podemos tomar el riesgo de hacerlos venir sin saber ni siquiera qué valor del dólar vamos a tener. Si no aceptan una rebaja en su salario, creeríamos que será muy difícil que vengan. El gran problema es que hoy no podemos sentarnos a negociar porque no tenemos un valor real de nuestra moneda. Creo que recién la próxima semana tendremos un panorama más claro. El lunes vamos a sentarnos a ver en dónde anclamos el dólar nosotros y ellos verán si les conviene venir o no”.

En el caso de una respuesta negativa por parte de los jugadores extranjeros que arreglaron con San Martín (contratos no garantidos: cobran solamente hasta el día están en el club), la alternativa es “ver qué ofrece el mercado y sino probar hasta tener la suerte de encontrar alguno que pueda encajar en el equipo y en esta Liga que es tan competitiva”, finalizó.