Taragüy venció a Regatas y llegó a la primera ubicación del Regional

Gracias a la solidez en las formaciones, Taragüy edificó un gran triunfo en la “Isla” ante Regatas Resistencia por 33 a 18, en el marco de la undécima fecha del Torneo Regional NEA de rugby, que le permitió alcanzar a Curne en la cima de las posiciones dado que los universitarios vencieron a Centro Cazadores 22 a 15, pero sorpresivamente sin punto bonus.

Los delanteros “Cuervos” tuvieron una gran producción para inclinar la cancha a su favor, con dos claros try penales, y otros tantos tries después de imponer su solvencia en la hilera y caminar con el maul hasta llegar al ingol chaqueño.

Esa fue la diferencia del partido que fue equilibrado durante el primer tiempo, incluso Regatas impuso su ritmo de juego, a través de fases y mucha movilidad de sus delanteros, para cerrar el primer tiempo en un apretado 11 a 14.

Regatas arrancó mejor el encuentro. Dominó las formaciones móviles y con varios frentes de ataque y de fases encontró huecos en la defensa correntina para adelantarse en el marcador con un penal.

El “remero” jugó en campo correntino pero comenzó a tener flaquezas en la hilera y en el contacto, lo que le permitió reposicionarse a los “cuervos”, que con una genialidad de Juan Martín Desimoni, llegó al primer try que luego fue convertido por Tomás Benítez Hardoy.

Regatas recuperó el control del juego, con Fernando López y Lucas Harispe poniendo al equipo adelante y provocando infracciones en el rival y sumando con un nuevo penal a su favor.

Después el partido se desnaturalizó y desdibujó. Taragüy abusó de las infracciones y Diego Colusi comenzó a sacar amarillas. Regatas no aprovechó los dos hombres de más que tuvo. Le faltó ofició y los correntinos, en una incursión ofensiva, después de un line out y maul, llegaron al try por intermedio de Víctor Rolón, para dejar el marcador 6 a 14 a los 35 minutos.

Cuando el primer tiempo moría, llegó el primer try Remero por intermedio de Facundo Quiñonez para decorar el marcador en 11 a 14.

El segundo tiempo fue otro partido. Taragüy, leyó muy bien el juego y tomaron protagonismo los delanteros. Así apostó al line y al scrum, formaciones donde marcó claras diferencias.

De esta manera llegaron los tries “Cuervos”. A los 3 minutos fue a través de un try penal, después de un scrum cinco, y a los 13 con Nicolás Giménez luego de un line y maul, a los 13’. El marcador quedó a favor de los correntinos 26 a 11.

El encuentro volvió a caer en una meseta dado que Taragüy se sintió cómodo y Regatas no encontró los caminos en la ofensiva. Además, las tarjetas amarillas volvieron a aparecer, sin solución de continuidad, desdibujando definitivamente el juego.

En ese contexto, Regatas encontró un try por intermedio de Fernando López que lo acercó en el marcador (18-26), aunque siempre estuvo lejos en el juego.

Taragüy retomó el control ya con sus quince jugadores en cancha y Regatas sin Harispe (amonestado). Nuevamente el pack correntino se hizo sentir, provocó otro try penal gracias a la fortaleza en el scrum y terminó de definir el pleito.

La victoria con punto bonus, le permitió a Taragüy subirse a la cima de torneo dado que Curne, sorpresivamente ganó en Posadas pero sin punto adicional.