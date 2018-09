Rogelio Frigerio, sobre el Presupuesto: "Vamos a negociar lo que haga falta"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró este jueves que el gobierno nacional está dispuesto "a negociar lo que haga falta" en relación al presupuesto 2019 que se debatirá en el Parlamento, e indicó que la iniciativa no se votará "a libro cerrado”.



“Estamos haciendo un trabajo con los distintos bloques para que pueda transformarse en ley en las próximas semanas”, indicó Frigerio al hablar por radio Continental, y agregó que “estamos dispuestos a negociar lo que haga falta, porque esto no es un presupuesto que se vota a libro cerrado”.



El titular de la cartera política manifestó también que la prioridad es “que los ingresos alcancen para cubrir los gastos primarios. Ahora, si hay una discusión para priorizar un gasto sobre otro lo vamos a hacer. No somos dueños de la verdad”.



Frigerio indicó que el presupuesto apunta a “priorizar el gasto social y a terminar las obras iniciadas en todo el país”.



Sobre la negociación con los gobernadores indicó que “encontramos mucha receptividad. Luego, con la nueva meta de déficit cero, surgieron nuevos impuestos”.



Asimismo, al referirse a la eliminación del denominado “fondo sojero” y a la compensación dispuesta por decreto para municipios y provincias, Frigerio manifestó que esto permitirá “que se terminen obras en estos últimos cuatro meses del año”.



Las negociaciones con el FMI



Al referirse a la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para que se adelanten fondos del acuerdo, indicó: “queremos asegurarnos que Argentina no tenga que pedir prestado de aquí al fin del mandato. Tenemos que despejar esa desconfianza y asegurarle a los mercados que Argentina no irá al mercado de deuda en el próximo año y medio. Esta es una señal importante para que Argentina acceda al crédito internacional”.



Al respecto indicó que “este es un dato muy importante en la negociación que se está llevando a cabo y en los próximos días haremos público un acuerdo que despeje dudas”.



En tanto, al retomar la cuestión del presupuesto opinó que sus metas son “cumplibles” y que permitirá cubrir “las necesidades del Estado”.

Las inflación



Por último, al responder una consulta sobre la inflación, calculada en 42 % para 2018, argumentó que el tema “desvela al gobierno. Pero claramente se comprobó que si no llegamos a equilibrar las cuentas públicas no vamos a poder dar la pelea con la inflación y recién ahora tenemos el compromiso, no sólo del gobierno sino de parte importante de la oposición, de la importancia del equilibrio fiscal”.