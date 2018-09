Emprendedores fueron capacitados sobre “cultura y comunicación organizacional”

Más de 70 emprendedores de la ciudad participaron de un taller sobre la temática “cultura y comunicación organizacional” en el marco del programa Fortaleciendo Mi Pyme, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Corrientes.

La actividad, desarrollada en el salón de capacitaciones de la Federación Económica de Corrientes (FEC), se enmarca en un workshop impulsado por la Subsecretaría de Pymes e Industria, que incluye capacitaciones específicas en administración de empresas, y que tienen como objetivo aportar herramientas para potenciar procesos de gestión y organización.

Este primer taller, estuvo a cargo de la consultora I+D. El Módulo II se desarrollará el 4 de octubre, y tratará la temática “Introducción a los Recursos Humanos, Planificación y liderazgo de Talentos”

La coordinadora del equipo disertante fue la licenciada en Relaciones Laborales Sofía Speroni, quien explicó aspectos específicos de la propuesta: “La idea es exponer las nuevas formas de organización, cómo construir una cultura organizacional y cómo trabajar en procesos de comunicación”.

Speroni explicó que “cuando hablamos de ‘cultura organizacional’ lo hacemos de la identidad de una organización, que será diferente a todas las demás”, tras lo cual acotó que “una identificación que debe ser transmitida convenientemente a los demás por valores, estrategias, misiones y visiones”.

Asimismo, hizo hincapié en la forma en que este tipo de acciones puede influir en la característica del empresariado correntino: “En el contexto local, por características, la cuestión cultural tiene una importancia especial. La cultura debe trabajarse desde el inicio porque es muy fuerte generar la identidad de una empresa o proyecto”.

“Los valores de una organización deben transmitirse y consolidarse para que todos, desde el jefe hasta el último empleado, sienta lo mismo y se trabaje entre todos”, acotó.

Por su parte, la subsecretaria de Pymes e Industria, Thea Beláustegui, precisó que “cuando hablamos de cultura parece un tema muy lejano a lo empresarial, pero no es así. Y la amplia convocatoria que tuvimos lo comprueba”.

La funcionaria resaltó que los talleres “abarcan otros temas tales como gestión de recursos humanos, formalización de las pymes, etcétera; son aspectos muy importantes, la mayoría de los empresarios no completan el proceso de formalización, ya sea porque no lo consigue o no puede pagar un consultor privado”.