Ante Bonadio, Thomas negó haber recibido o pagado coimas

“Niego haber entregado dinero, bolsos, bolsitas, paquetes o cajas a ex funcionarios mencionados”, fue una de las pocas afirmaciones del ex director del ente que administra la represa binacional de Yacyretá Oscar Thomas, durante la indagatoria que este miércoles le tomó el juez Claudio Bonadio en la causa sobre el entramado de corrupción en el extinto ministerio de Planificación Federal.

Tal como había anticipado su abogado, Juan Ubeira, el ex funcionario se negó a declarar, pero rechazó su participación en la asociación ilícita para cobrar coimas que investiga el juez.

“Ni recibí ni di dinero alguno a nadie, ya sea a empresarios o funcionarios públicos municipales, provinciales, nacionales o internacionales”, agregó.

El martes, luego de un llamado telefónico realizado por una vecina que lo identificó, Thomas fue detenido por el Comando Unificado de Recaptura de Evadidos (Cufre) en un departamento en el barrio porteño de Recoleta, tras haber estado prófugo 46 días.

El ex funcionario durmió en la División de Drogas Peligrosas, y este miércoles a media mañana fue trasladado a la Unidad Penitenciaria 29 de los Tribunales de Comodoro Py.

La declaración de Thomas ante Bonadio y ante el fiscal Carlos Stornelli se da sólo 48 horas después de conocerse los procesamientos en la causa de los cuadernos de los sobornos.

El abogado de Thomas, José Manuel Ubeira, había dicho que el empresario no se iba a entregar en reiteradas oportunidades y presentó la eximición de prisión sin éxito ante Bonadio.

Luego de la detención, afirmó que Thomas “estuvo siempre en la Capital” y que “tenía expectativa de que lo iban a eximir de prisión”. “Mi cliente no tiene nada de que arrepentirse, porque para arrepentirse tendría que haber hecho algo malo, o imputar a personas inocentes como han hecho muchos. Thomas es un hombre, se porta como un hombre y aguantará el proceso”, afirmó en una entrevista.

Durante el mes y medio en que estuvo prófugo, al ex director de Yacyretá lo buscaron con allanamientos en Misiones, su provincia natal, y en Uruguay. Bonadio había emitido una alerta roja de Interpol para la captura internacional del empresario.