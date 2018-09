Bajó el dólar a $40,12 y el Merval volvió a subir

Luego de la importante liquidez de pesos que dejó el martes una etapa del desarme de Lebac, el Banco Central salió a jugar fuerte este miércoles con ventas de dólares para contener a la divisa, lo que, junto con la reaparición de oferta privada, hizo descender 41 centavos la cotización a $ 40,12 en bancos y agencias de la city porteña.

A su vez, en el Banco Nación la moneda norteamericana cerró ayer a $39,80.

El Central vendió u$s 195 millones en el segmento de contado y, a diferencia del martes que había vendido más millones y la cotización había subido, esta vez logró estimular un desarme de posiciones e ingresos de divisas del exterior.

En el mercado paralelo del dólar, el blue cayó 25 centavos a $ 39,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" se hundió 64 centavos al mismo precio del informal: $ 39,50.

En tanto que las reservas del Banco Central cayeron este miércoles u$s 196 millones y terminaron en u$s 49.024 millones.

Merval

La bolsa porteña conquistó ayer su sexta suba en forma consecutiva al ganar un 3,1%, ante los avances en las negociaciones con el FMI, junto con el mayor consenso político respecto al Presupuesto 2019, y la tendencia a la baja que mostró el dólar.

El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos subió a 33.118,35 puntos, con lo que acumula una mejora cercana al 14% desde el miércoles de la semana pasada.

Los principales incrementos del día de ayer los anotaron las acciones de Edenor (+12,6%); Metrogas (+9,9%); Transportadora de Gas del Norte (+7,4%); y Byma (+7,2%).

Al igual que el martes, volvieron a descollar algunos papeles en el panel general: Tglt voló 19,6%; Agrometal un 12,9%; y Banco Francés, 11,5%. Y el monto operado en papeles privados, que ascendió un 52% a $1.581 millones.

“El mercado empieza a descontar el adelanto (financiero) del FMI, el cierre del programa financiero, la aprobación del Presupuesto y un menor déficit en cuenta corriente por la megadevaluación (del peso)”, dijo Fernando Camusso, economista y director la consultora Rafaela Capital.

El riesgo país, medido por el banco J. P. Morgan se hunde un 5% a 623 puntos básicos, el menor nivel en un mes y medio.