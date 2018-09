Beccacece comparó sus “valores” con los de Scaloni

Luego de la decepción que significó la eliminación del Mundial de Rusia, el proyecto de Jorge Sampaoli para la selección argentina llegó a su fin. Junto al ex técnico de Chile, también se alejó su ayudante Sebastián Beccacece, quien apuntó contra Lionel Scaloni por hacerse cargo del equipo.

“A Scaloni lo lleva Sampaoli a Argentina y cada uno actúa como lo siente. Estuve 14 años con Sampaoli y en los clubes que estuve con él me propusieron continuar. Considero que cuando uno llega de la mano de alguien es importante poner punto final”, acusó el actual DT de Defensa y Justicia en diálogo con Jogo Bonito.

“Tengo valores y las cosas que pasan se dicen hacia adentro y no hacia afuera. No hay que seguir metiendo cosas y tenemos que guardar tranquilidad”, dijo el rubio, quien contó cuándo decidió alejarse de la selección.

“Apenas llegué a Argentina después del Mundial tenía tomada la decisión de dejar y estar en un equipo con el día a día. Lo único que me hizo dudar fue el torneo de la Alcudia”.