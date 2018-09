Contrariado por el penal, Fabro encontró consuelo en el gol

Rubén Poletti

San Miguel de Tucumán.

Enviado especial

La llave de un partido cerrado y trabado que ni siquiera pudo abrirse con dos penales, la tuvo sobre el final Martín Fabro, quien convirtió el único gol con el que Boca Unidos le ganó ayer a San Jorge por 1 a 0, para seguir en lo más alto de la Zona 4 del Torneo Federal A 2018/19.

Fabro, quien volvió de un préstamo en Brown de Adrogué, aceptando jugar en una categoría menor para Boca Unidos, empujó a los 47 minutos del segundo tiempo un centro enviado por Nicolás Ledesma para romper la paridad.

“Siempre soy de meterme en el área y pensar que la pelota me va a caer. Gracias a Dios me cayó justo. El de arriba me dio una mano enorme”, contó Martín a la salida de vestuarios, todavía visiblemente contrariado por el penal que el arquero Carrizo le atajó un cuarto de hora antes.

“Hablaba con los chicos (después del partido) que hace mucho no erraba un penal. Me quedé recaliente, y si bien me pude descargar al final, sigo recaliente”, expresó ante los grabadores de los medios correntinos.

Fabro, quien ingresó en el segundo tiempo en lugar de Ataliva Schweizer, en una apuesta del técnico Carlos Mayor buscando darle mayor juego al equipo, reconoció que “el partido fue feo tanto desde afuera como desde adentro de la cancha”.

Respecto a las imprecisiones, que fueron una constante a lo largo del partido, de uno y otro lado, Fabro dijo que “son errores propios del juego, también influyó la cancha, que no parecía de afuera, pero la pelota no corría bien, y también hay que tener en cuenta que se cambió el esquema táctico”.

“Quizá, por momentos, en el segundo tiempo intentamos, haciendo una mejor circulación de pelota. Tuvimos opciones, y nos dábamos cuenta de que si ajustábamos el pase final podíamos convertir, aunque ellos también manejaron la pelota por momentos y creo que se hizo un partido parejo”, analizó.

Para Fabro, “cuando ajustemos el pase final creo que vamos a poder marcar diferencias en el resultado, porque por momentos contamos con la tenencia, pero al errar tanto, el rival también crece”, explicó.

“El recambio estuvo para poder llegar al próximo partido de la mejor manera. Son muchos juegos en pocos días y te das cuenta de que el plantel lo siente físicamente”, señaló Fabro respecto a los cinco cambios introducidos por el técnico respecto al encuentro anterior.

Al recordársele que los dos últimos encuentros Boca Unidos ganó sobre el epílogo, Fabro indicó que “tenemos la opción final y la estamos convirtiendo. Si se fijan, los goles llegaron desde el banco en los dos partidos”.

Finalmente, y sobre el compromiso del domingo como local ante Juventud Antoniana de Salta, opinó: “Ahora viene un rival difícil, pero en nuestra cancha tenemos que ganar como sea, porque yo sé que de visitante vamos a sacar puntos”.