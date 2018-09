En un partido equilibrado y trabado Boca Unidos halló el triunfo al final

Rubén Poletti

San Miguel de Tucumán.

Enviado especial

Como frente a Crucero del Norte, Boca Unidos volvió a “ligar” sobre el epílogo del partido. El Aurirrojo vuelve a Corrientes con tres valiosos puntos, al vencer en su visita a San Jorge por 1 a 0, con un gol convertido por Martín Fabro en tiempo de descuento.

El partido, correspondiente a la tercera fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A, se disputó ayer en el campo de juego del estadio Angel Sáez de la localidad de San Andrés, y fue tan deslucido como trabado y equilibrado.

Un flojo primer tiempo protagonizaron el Expreso y el Aurirrojo, donde las imprecisiones les ganaron a las grageas de fútbol que puso principalmente Zambrana en el local, a lo que contribuyó en cuentagotas Maciel cuando se animó en la visita.

Los dirigidos por Carlos Mayor, que tuvieron cinco variantes respecto al equipo que jugó el viernes frente al Colectivero, tomaron sus precauciones. En mitad de cancha jugó con un “doble cinco” de contención conformado por Schweizer y Ojeda, mientras que los laterales volantes esta vez no se soltaban tanto al ataque, preocupándose más por defender que atacar.

Aun así, el local complicó en sus dos primeros ataques a fondo. Primero, el árbitro salvó a Boca Unidos, al cortar increíblemente una jugada en la que Zambrana escapaba solo, por una falta previa sobre Martínez. En la otra acción, Vega ensayó un remate que no parecía que podía traer complicaciones, pero Medina dio rebote y cuando fue a buscar Martínez, el arquero lo tocó. Penal que ejecutó Zambrana y que atajó el “1”, remendando su error.

San Jorge complicó cada vez que la pelota le llegó a los pies a Zambrana (se recostó generalmente por la derecha y complicó a Baroni) o bien a Martínez (un centrodelantero movedizo y de buenas condiciones técnicas), quienes hacían tambalear el sistema defensivo correntino. Sin embargo, al local le faltó el último pase para inquietar a Medina.

Del otro lado, las incursiones ofensivas fueron aisladas. Hubo un remate de Niz en los límites del área, tras combinación entre Cáceres y Maciel, que se fue totalmente desviado. Luego, un tiro libre de la visita fue cabeceado en el área por Carniello, pero sin consecuencias y, finalmente, el libreño jugó una gran pelota al vacío para Niz, cuyo centro se perdió por detrás del arco. Así, sin pena ni gloria, concluyó la etapa inicial.

A la vuelta para el complemento, ambos técnicos movieron los bancos de suplentes. Fabro ingresó por Schweizer en el Aurirrojo, intentando darle mejor destino a la pelota y profundidad al ataque correntino, mientras que More hizo lo propio con Valdéz en el conjunto tucumano.

La primera aproximación fue para la visita. Un centro rasante de Mbombaj no alcanzó a empujar, por poco, Cáceres en el área chica. Minutos después se repitió la acción cuando pifió un hombre del fondo local, quedándole servida la pelota a Maciel, cuyo centro no pudo conectar de cabeza el ex Sarmiento, y el posterior remate de Niz rebotó en un defensor, salvándose el arco tucumano.

De a poco se fue abriendo el juego, porque San Jorge se animó también, buscando con decisión, principalmente en ataques encabezados por Zambrana.

Antes del cuarto de hora, Mayor introdujo la segunda modificación, con el ingreso de Nicolás Ledesma por Niz. Enseguida el ex Patronato avisó con dos remates desde ángulo cerrado que Carrizo controló bien.

El Expreso respondió con una combinación de Zambrana para Martínez que el centrodelantero resolvió con un remate que pasó frente al arco, y un rechazo defensivo que encontró Tapia en las puertas del área grande, cuyo tiro fue corregido por Vega, yéndose la pelota por arriba del travesaño.

Una polémica jugada se produjo tras un tiro de esquina ejecutado por Fabro. La pelota buscó atacar Ledesma con una diagonal al primer palo, quien terminó esparcido en el césped por un presunto empujón de Serrano, reclamado por Nico y el técnico Carlos Mayor, pero que el árbitro dejó pasar.

La última variante en el equipo correntino fue el ingreso de Núñez por Cáceres. El chaqueño le dio más juego al ataque y tuvo incidencia en el segundo penal de la tarde cobrado por Llobet. Mbombaj jugó una pelota que el Negro, fiel a su estilo, amagó ir a buscar, dejando pasar, lo que engañó a su marcador Zambrano, que pifió el rechazo, pero frenó el recorrido con la mano. De la pena máxima se hizo cargo Fabro, quien remató anunciado y débil contra un palo, permitiendo la atajada de Carrizo.

Sobre el final, Boca Unidos empezó a sufrir con algunas pelotas cruzadas, principalmente aéreas. Lo tuvo el ingresado Tarasco, cuyo remate bajo fue contenido por Medina, y después Ricardone realizó un cruce salvador, cuando Martínez se relamía para convertir.

Ya en tiempo agregado, y cuando parecía que el 0 a 0 no se rompería, Ledesma hizo un giro de 180 grados en el área, dejando desairado a sus marcadores, y el remate bajo y cruzado encontró a Fabro ingresando por el centro para barrer abajo y empujar la pelota al gol, que fue el del triunfo correntino, porque ya no hubo tiempo para más.

Así, la rotación practicada por el DT correntino le salió redonda. No fatigó a sus principales figuras y se llevó los tres puntos, para mirar a todos desde arriba de las posiciones de la Zona 4. Sin embargo, a la efectividad demostrada, el equipo le deberá adosar la dosis de buen juego que puede llegar a dar, ya que no siempre podrá “ligar” como en los dos últimos partidos.