Florencia Peña postergó su casamiento con Ponce de León

Luego de los escandalosos audios y mensajes de WhatsApp que se filtraron en las últimas horas, la actriz Florencia Peña (43) postergó su boda con Ramiro Ponce de León (43), su pareja desde 2013 y el papá de su tercer hijo, Felipe, de apenas 1 año de vida.

La pareja tenía pensado casarse en diciembre, pero la boda se postergará, por cuestiones ajenas a lo acontecido en las últimas horas, según ella misma explicó en una entrevista con Intrusos por América TV: “Estoy en una situación con mi papá que me tiene muy triste. Si no sabemos cuándo casarnos, tiene que ver con que mi papá no está bien y quiero que él esté bien en esa situación que es única para nosotros”.

La noticia se conoció tras revelarse la presunta relación paralela que su pareja mantiene con una modelo y conductora tucumana llamada Eliana Mendoza (27).

“Tienen muchísimo material de toda nuestra relación, desde 2013 hasta la fecha. Sé un hombre y aceptá tus dos amores paralelos. Si intentás subestimarme y te equivocás, aceptaré los 4 pisos de programas que me ofrecieron. Yo ya no soy la sumisa. Te estarás dando cuenta”, le dijo Mendoza a Ponce de León en un mensaje de WhatsApp que dieron a conocer este miércoles en El Trece.

“Tenemos una relación consensuada y abierta donde ninguno hace nada que no haya sido charlado”, dijo al respecto la actriz.