Realizó una operación inmobiliaria y motochorros le robaron 40 mil dólares

Salida bancaria, dólares y motochorros. Un cóctel que por viejo parece no perder eficacia para los delincuentes. Así quedó demostrado este miércoles en una esquina neurálgica del barrio de Palermo, en Coronel Díaz y Las Heras, cuando un hombre que recientemente había vendido un departamento fue atacado y asaltado mientras conducía su camioneta.

“Cuando me detuve en la fila de autos después del semáforo, apareció una moto y me rompieron el vidrio delantero y me sujetaron. Otra persona rompió el vidrio de atrás y fue directo a sustraer mi mochila”, contó la víctima del atraco.

Los ladrones sabían lo que buscaban. En ese bolso había dinero que el conductor había percibido este mismo miércoles en una transacción inmobiliaria que se realizó en una sucursal del Banco Galicia del centro porteño. Extraoficialmente trascendió que el botín ascendería a 40 mil dólares.

Los atacantes eran cuatro y se movilizaban en dos motos. Se escaparon por la bicisenda de la avenida Coronel Díaz, en contramano. Fuentes policiales revelaron que están revisando las cámaras de seguridad de la zona para seguirles el rastro.

La rotura de los vidrios de las ventanas de la camioneta le provocaron heridas al conductor, que debió ser asistido por personal del Same. También sufrió una leve descomposición la mamá del dueño de la camioneta, de 84 años, que vivió la escena de violencia desde el asiento del acompañante.

Por la mecánica del asalto, los investigadores creen que hubo un entregador que facilitó el dato de la transacción que se realizó en el banco del centro porteño.