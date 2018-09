Aguad dijo que se detectó una "señal importante" en la búsqueda del ARA San Juan

"Sorprende que no lo hayamos visto antes: a 280 metros hay una señal importante”, dijo Aguad y agregó que durante la jornada de hoy se enviaron los ROB (teledirigidos) que exploran la superficie del lecho marino.



En declaraciones que formuló en la Casa de Gobierno, luego de una reunión del Gabinete, Aguad confirmó que se reportó una "señal importante" que será investigada y se esperanzó: “Ojalá sea el submarino”.



El funcionario remarcó que a pesar de que aún no se pudo dar con el submarino “seguimos teniendo buenas expectativas”.



El Ocean Infinity se impuso en una licitación para la búsqueda del ARA San Juan, de la cual cobrará una recompensa en caso de que encuentre el navío.



Previamente a las horas de notificarse la última señal del ARA se desplegó un importante operativo internacional de búsqueda, que no arrojó resultado positivo.