Macri viaja a Nueva York: hablará en la Asamblea General el martes

El Jefe de Estado iniciará el lunes sus actividades en Nueva York, cuando a las 8 (hora de los EEUU) comparta un desayuno en el diario Financial Times.



A las 9.30 mantendrá una reunión con el Grupo Bloomberg y a las 12.30 almorzará con empresarios inversores.



A partir de las 14:30 participará de un evento con miembros del Council of The Americas (Consejo de las Américas) y de la Cámara de Comercio de los EEUU (Amcham).



Posteriormente, a las 16.15, Macri encabezará una reunión de trabajo con su equipo.



Asistirá, a las 19, a una recepción que ofrecerá el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, en honor de los Jefes de Estado y de Gobierno que participarán de la Asamblea de la ONU.



Además, el presidente Macri recibirá el premio “Ciudadano Mundial 2018” en una ceremonia programada para las 21.



En la jornada del martes, Macri participará, a partir de las 8, de la Apertura del Debate General del 73° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.



Entre las 11 y las 12 asistirá a una reunión de Jefes de Estado del Mercosur.



Desde las 13.15, compartirá de un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en honor a los Jefes de Estado y de Gobierno.



En tanto que entre las 16 y las 17.30, el Presidente Macri realizará su exposición en el Debate General de la ONU.



Posteriormente, el Jefe de Estado mantendrá un encuentro con inversores, y a continuación formulará declaraciones a la prensa argentina.