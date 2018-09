APOSTILLAS TUCUMANAS

Arenga. Desde las cabinas ubicadas sobre los vestuarios, previo a la salida del equipo para afrontar el partido ante San Jorge, se escuchó claramente las arengas del cuerpo técnico, el capitán, Leonardo Baroni, y también algunas palabras de Rolando Ricardone.

Casacas: Boca Unidos jugó en Tucumán con una camiseta ya utilizada en la anterior temporada, predominantemente de color rojo adelante, a rayas horizontales, que contienen una fina línea de color amarillo. Lo extraño es que en los tres partidos disputados lució una indumentaria distinta, ya que ante For Ever jugó con una casaca completamente amarilla, y frente a Crucero del Norte con una predominantemente negra.

Sáez. El estadio Angel Sáez de San Jorge se ubica a la vera de la ruta nacional 9, a unos 6 kilómetros de la capital tucumana, en un predio lindero a la empresa de colectivos de la cual es dueño Marcelo Sáez, presidente del club fundado hace apenas 10 años. El dirigente recibió a los periodistas correntinos que fuimos a Tucumán, brindándonos todas las facilidades para que podamos desarrollar nuestra labor con comodidad.

Queja. Sáez señaló que en el estadio se van haciendo siempre algunas obras, pero indicó que la empresa es muy difícil, porque no cuenta con gran acompañamiento del público. “Acá es todo Atlético y San Martín (equipos que juegan en la Superliga), y si no fuera por el apoyo del gobierno provincial no se podría seguir.

Roldán. El técnico que supo llevar a San Martín de Tucumán a Primera, y que también estuvo durante varios años en el Lobo jujeño, se hizo presente en el estadio de San Jorge observando el juego. Nos dijo que por ahora no está dirigiendo y que colabora con un medio de esta ciudad, donde realiza comentarios futbolísticos.

Feriado. Tucumán se prepara para dos acontecimientos que lo tiene como protagonista cada 24 de septiembre: la devoción a la Virgen de las Mercedes, Patrona y Abogada de la ciudad y la invocación a su imagen que realizó Manuel Belgrano el día en que se desató la Batalla de Tucumán, un enfrentamiento sin precedentes en las luchas contra los realistas que afirmó la Independencia del país. Por este motivo el lunes, al igual que en Corrientes, será feriado provincial en estas tierras.

Gesto. Mientras la delegación de periodistas correntinos esperábamos a la vera de la ruta el colectivo interurbano para regresar a la capital tucumana, un ómnibus salió del estadio y ofreció llevarnos hasta la terminal. Allí iban algunos jugadores, integrantes del cuerpo técnico y familiares, con muy poco humor por la derrota de su equipo, a pesar de lo cual tuvieron el gesto. Al decir de los colegas que siguieron la campaña de Mandiyú la temporada pasada, es una acción que se repite y que enaltece a la joven institución.