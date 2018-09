Cortaron la Ruta 12 para insistir con la paralización del dragado del Riachuelo

Integrantes de Guardianes del Iberá, Amigos de la tierra y pobladores de la zona, ayer interrumpieron el tránsito en la Ruta Nacional 12, más precisamente en la zona de acceso a San Cayetano, para insistir con su pedido de que se paralice el dragado del Riachuelo.

La manifestación comenzó aproximadamente a las 9. Según lo expresado a El Litoral por uno de los ambientalistas, Emilio Spataro, durante un par de horas el corte fue total. Luego, fue parcial. Hasta que finalmente al mediodía, se levantó la protesta.

No obstante, Spataro adelantó que en los próximos días definirán a qué hora se concentrarán el jueves 27 para movilizarse hasta la sede del Icaa. Mientras que el sábado 29, harán un festival chamamecero en el camping del puente Pexoa.

En este contexto, ratificó que “nosotros queremos que las obras se detengan y comiencen a reparar el daño generado en áreas protegidas”.

Con respecto a esto aclaró que “no buscamos un acuerdo porque estamos hablando de la violación de legislación ambiental que está vigente. Respetamos todas las opiniones pero acá lo concreto es que no existe documentación que avale que con el dragado la gente no se inundará y tampoco las referentes al estudio de impacto ambiental de esa obra”.