La biblioteca pública “Corazón de Niño” se presentó entre solidaridad y acción vecinal

El Centro de Día Corazón de Niño (DEI), constituido como espacio de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, escribió un nuevo capítulo en su historia ya que en su sede se inauguró la primera biblioteca pública que lleva el mismo nombre. Se trata de una institución que alberga más de mil libros donados, y que además incluirá diversas actividades de contención comunitaria.

Es que la nueva biblioteca popular, ubicada en calle Hernán Cortés 331 del barrio Juan de Vera, será el primer espacio literario coordinado por la dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia con el propósito de desplegar acciones recreativas y de promoción de los derechos, enmarcadas en el plan de prevención del Embarazo No Intencional (Enia).

“La biblioteca abrió sus puertas al público con una linda ceremonia que contó con la participación de profesores y alumnos del Instituto Carmen Molina de Llano, que realizarán sus prácticas en los salones; además, tuvimos la participación de la escritora Moni Munilla, que será nuestra madrina y que llegó con donaciones de libros. También tuvimos la visita de técnicos de Nación, porque en estos espacios se van a implementar planes para la prevención del embarazo no intencional a través de diferentes talleres”, detalló a El Litoral el director de Derechos de la Niñez y la Familia, Manuel Santamaría.

Además, el grupo “Tú primer árbol” acompañó en la ceremonia con música y, en ese marco, se compartió un chocolate con facturas.

Donación

La solidaridad, en cierta forma, es la piedra fundacional de este espacio literario ya que mientras los referentes del centro alistaron cada uno de los salones; la asociación civil “Bibliotecas Rurales Argentinas” se encargó de los libros ya que donó miles de ejemplares que se ubicaron en los estantes.

Se trata de una organización que se fundó en 1963 con el propósito de garantizar el acceso igualitario a los contenidos culturales, en todo el país.

Además, en el marco de la inauguración, la nueva madrina de la institución, Moni Munilla, donó libros de su autoría.

La participación comunitaria es otro de los elementos protagónicos en la inauguración de esta biblioteca. De hecho, en el marco de la inauguración se dio el primer intercambio de los vecinos que empezaron a idear propuestas.

“La biblioteca pública ‘Centro Corazón de Niño’ es una puerta abierta a nuevos espacios culturales. Los vecinos estuvieron presentes en la inauguración porque esta institución servirá también como lugar de reunión para las comisiones vecinales, se podrán armar clubes de lectura y un grupo de mujeres ya propuso la iniciativa de armar mateadas literarias, así que ahora resta ponerlo en marcha”, anunció Santamaría.

Enia

En lo que respecta a la implementación del plan de Prevención del Embarazo No Intencional, desde la dirección de Niñez explicaron que continúan desplegando un relevamiento para conocer la población de niños no escolarizados ya que la idea es que este grupo acceda a los mismos derechos que aquellos que asisten a instituciones educativas.

Con esos lineamientos, en la biblioteca se realizaron las primeras actividades de contención las que consistieron en un taller para padres. “Se realizó una charla informativa del plan Enia, con una charla informativa y se les explicó que el trabajo consistirá en dos cuestiones. En menores de 10 años se hablará del cuidado del cuerpo, las relaciones interpersonales y el ejercicio de los derechos; mientras que en los mayores de 12 años se incluye la prevención del embarazo no intencional”, precisó Santamaría.

Para cerrar, se puede concluir que entre solidaridad, acciones comunitarias y talleres de prevención abrió sus puertas la biblioteca popular “Corazón de Niño”.