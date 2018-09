Mayor: “En esta serie de partidos trato de que todos lleguen de la mejor manera”

Rubén Poletti

deportes@ellitoral.com.ar

San Miguel de Tucumán.

Enviado especial

Con cinco cambios respecto al partido anterior, y a la luz del resultado, la rotación que aplicó el técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, fue un éxito. El equipo ganó tres puntos importantes en condición de visitante que le permitieron, a la luz de los otros resultados registrados el miércoles a la noche, ser el único líder de la Zona 4 del Torneo Federal A 2018/19.

En el triunfo en Tucumán frente a San Jorge (1-0), se produjo la vuelta del capitán Leonardo Baroni, un cambio obligado por la lesión de Fabrizio Palma, y tres variantes decididas por el DT para cuidar físicamente a jugadores de experiencia, tal los casos de Martín Fabro, Nicolás Ledesma y Cristian Núñez, quienes ingresaron en el segundo tiempo.

“Buscamos darle un poquito de aire a gente que hace un gran esfuerzo, porque ahora tenemos que jugar el domingo otra vez. Hice esta rotación para que ellos jueguen menos minutos de lo habitual y así tenerlos enteros y listos para el fin de semana”, explicó Mayor.

El técnico agregó que “el objetivo fue equilibrar las fuerzas. En las dos primeras fechas sufrimos lesiones, tenemos un plantel corto, con una linda mezcla de gente de experiencia y chicos del club, que cuando les toca jugar cumplen. En esta serie de partidos trato de que todos lleguen (a la fecha siguiente) de la mejor manera”.

Mayor aclaró que tiene en mente una formación titular, y que la decisión de cambiar fue obligada por las circunstancias. “Hicimos esto porque tuvimos una seguidilla de partidos. En estos casos hay que ser inteligentes, buscar tener el plantel a disposición y que todos se sientan importantes también”.

“Lo tenemos roto a Gaby Morales, sufrimos la lesión de Leo Baroni, también de Palma. No quiero más lesiones, quiero que estén bien todos. Ellos (por los futbolistas) saben que tengo todo en cuenta, cuando los veo bien y están para jugar, juegan, así que todos van a tener su oportunidad”, manifestó el DT.

Al hacer referencia al partido en Tucumán, dijo que “el primer tiempo buscamos controlar el balón y salir rápido por las bandas. Nos costó, pero me parece que en el segundo tiempo, cuando nos acomodamos bien, tuvimos el penal y situaciones para ganarlo”.

“Son partidos duros, difíciles, con juego directo, la cancha tampoco ayudaba porque no estaba buena. El torneo va a ser así y nosotros nos vamos acomodando, jugamos cada tres o cuatro días, se siente el físico, y es importante siempre corregir errores con el triunfo”, indicó.

Al inicio del complemento, Mayor movió la primera pieza. Hizo ingresar a Martín Fabro en lugar de Ataliva Schweizer. “Creo que nos faltaba un poco de fútbol en el medio. Si bien estuvimos ordenados y tuvimos recuperación, cuando lo hacíamos la idea era abrir rápido la cancha, pero nos costó hacerlo. En el segundo tiempo buscamos con Fabro meter un poquito de pausa y dejar a Ojeda bien ordenadito de cinco para que distribuya la pelota”, explicó.

“Siempre lo fuimos a buscar, a atacarlos. Los cambios fueron ofensivos. Les suelo decir a los muchachos que hay que tener ambición de ir a ganar el partido. Obviamente que si no se puede hacerlo el punto no está mal de visitante, porque siempre hay que sumar”, acotó.

Tanto frente a Crucero del Norte como ante San Jorge, Boca Unidos encontró el triunfo en el final en partidos que fueron equilibrados. “Hay que ligar y hay que saberlo jugar. Me parece que estamos bien ordenaditos de atrás para adelante. Hoy (por el miércoles) nos faltó juego en la mitad de la cancha, pero en el segundo tiempo con los cambios mejoramos. Claro está que ellos tuvieron situaciones, pero también nosotros”, finalizó Mayor, quien ya entrena con el plantel pensando en el domingo, cuando el Aurirrojo recibirá a Juventud Antoniana de Salta.