Medina: “Ojalá podamos seguir manteniendo la solidez defensiva”

Rubén Poletti

deportes@ellitoral.com.ar

San Miguel de Tucumán.

Enviado especial

Por segunda vez en tres fechas, Alejandro Medina pudo mantener el cero en su arco frente a San Jorge en Tucumán. Esta vez incluso atajando un penal, enmendando en parte su error al dar un rebote tras un remate, que parecía no ser complicado, y que derivó en la infracción que el árbitro Llobet cobró en perjuicio de Martínez, cuando el delantero fue a buscar la pelota y fue tocado por el arquero correntino.

“Para mí no fue penal. Nunca me cobraron en una jugada con el delantero casi de espaldas, fue raro. Por suerte tengo un entrenador que es de otro nivel, como Pedro González, que me da material de los jugadores rivales para estudiarlos. Sabíamos que la primera opción de Zambrana era la que tomó (remate hacia el palo izquierdo), así que por suerte sirvió para mantener el cero y a lo último ganarlo”, contó Medina.

Como frente a For Ever, el equipo Aurirrojo volvió a retirarse de un partido de visitante sin ver vulnerada su propia valla. “Somos solidarios, ninguno da la pelota por perdida, sabemos que dentro de las limitaciones que tenemos, hay jugadores que pasaron por primera división, eso no es poco y en esta categoría sirve muchísimo; jugadores de experiencia como Ricardone, Leo (Baroni) que conocen la divisional”, explicó acerca de la fórmula para mantener el cero, agregando que “todo hace un conjunto, donde por ahí pegamos dos o tres gritos y nos podemos acomodar enseguida. Ojalá podamos seguir manteniendo la solidez”.

En cuanto al partido del miércoles, dijo que “no fue la mejor versión que podemos dar. La verdad es que en el primer tiempo no hicimos las cosas como tenemos que hacerlas; en tanto que en el segundo realizamos un gran desgaste. Estos partidos nos hacen crecer en una categoría que es dura, complicada, donde nadie regala nada, pero por suerte nos vamos felizmente contentos”.

Como frente al Colectivero, Boca Unidos encontró respuestas desde el banco de suplentes. “Otra vez nos vuelven a dar una mano jugadores que entran de afuera y para nosotros es importante. Cada chico que entra, que tiene la chance de jugar, debe saber aprovecharla. El técnico vio que algo estaba mal, hizo los cambios, y por suerte Martín (Fabro) hizo el gol sobre el final”.

Claro que antes, el equipo correntinos pasó algunos sofocones en el área propia. “Sabemos que para no sufrir de esta manera tenemos que tratar de ser un poco más contundentes, pero hoy no lastimamos lo que por ahí necesitamos, aunque cuando se sufre y se gana por ahí se disfruta más”, concluyó Medina.