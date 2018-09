Tenía salidas transitorias y ahora lo procesan por tráfico de estupefacientes

Un sujeto que gozaba del beneficio de las salidas transitorias, ya que cumple condena por una causa de lavado de activos, volvió a quedar seriamente comprometido con la Justicia Federal.

Se lo acusa ahora de liderar junto con su hijo una banda dedicada al tráfico de estupefacientes, cuyo accionar fuera descubierto a través de una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia de Gendarmería Nacional de Corrientes.

Se trata de Pedro Norberto Sánchez alias “Comandante” o “Beto”, quien fuera sentenciado en el año 2013 por lavado de activos de origen delictivo.

Las fuentes revelan que es un ex miembro de la Gendarmería Nacional que vuelve a cobrar notoriedad por un delito federal.

Es investigado como presunto líder de una banda narco. Este hombre fue condenado en el año 2013 a 7 años de prisión como co-autor de lavado de activos de origen ilícito.

Ahora aparece comprometido y vinculado al narcotráfico y explotación sexual de mujeres.

De acuerdo con la investigación la banda al parecer blanqueaba el dinero en emprendimientos, propiedades, hoteles y estancias.

También detectaron una forma muy peculiar de “blanquear” dinero, a través de un instituto de enseñanza privado dirigido por la ex esposa de Sánchez, naciendo allí la historia de la “Narco Escuela” que fue levantada en el acceso de la localidad misionera de Candelaria, la cual por resolución de la Justicia actualmente se encuentra en manos de la Iglesia.

Notoriedad

Pedro Norberto Sánchez comenzó a cobrar notoriedad en el ámbito delincuencial del Noreste de nuestro país, cuando en septiembre de 1999 fue detenido acusado de dirigir y participar del histórico robo de la sucursal del Banco Bisel ubicado en pleno centro de la ciudad de Posadas, donde participaron al menos 4 miembros de la banda fuertemente armados hasta con fusiles FAL.

En la ocasión lograron hacerse de un importante botín tras reducir a los custodios, siendo detenidos posteriormente por la justicia, hallando en un galpón de Santo Tome un arsenal, donde se encontraba también armamento que hubiera sido sustraído en otros asaltos bancarios de la región.

Patrimonio

Años más tarde, fue puesto sobre la lupa de la justicia por el crecimiento exponencial de su patrimonio, que estaría vinculado al narcotráfico y la explotación sexual de mujeres cuyos servicios eran ofrecidos en una Whiskería “Roxi” la cual sería regenteada por su pareja Rosana Rodríguez y concretados en un cercano Hotel llamado “Momentos” de la ciudad de Paso de los Libres.

Según se informó en su momento logró ser absuelto por falta de mérito, en una causa donde se le indilgaba este ultimo ilícito junto con otras 18 personas, dentro de los cuales había un ex Fiscal Federal y un alto oficial de Gendarmería.



Líder narco

Esta vez, a través de una investigación de Gendarmería Nacional con intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Corrientes, a cargo del doctor Carlos Vicente Soto Davila, Secretaría Penal 2 de José Javier Otazo, se puedo conocer que Pedro Sánchez pese a no haber terminado de cumplir la totalidad de su condena, aprovechándose del beneficio de salidas transitorias, habría fundado una nueva banda criminal de la mano de su hijo.

Se lo vincula con el ingreso de cargamentos de estupefacientes desde Paraguay, acopiarlos en Paso de los Libres y desde allí abastecer a otras bandas dedicadas al narcomenudeo, ubicadas al sur de la provincia de Corrientes y hacia otras provincias de nuestro país, donde el valor del estupefaciente aumenta más del 500 por ciento.



Esteros

En este sentido, y en el marco de la misma investigación el día 22 julio pasado, la Gendarmería Nacional mediante el despliegue de un operativo sobre caminos alternativos que conducen a los Esteros del Iberá, cercano a la localidad de Virasoro, interceptó un cargamento de casi 600 kilos de marihuana.

La carga era trasladada por la banda, mediante la utilización de un convoy de 3 vehículos bien organizados, dos de los cuales se desplazaban delante alertando sobre los controles de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, equipados con Handy VHF.

El tercero transportaba el cargamento. Como resultado de ello se logró incautar el estupefaciente, los tres vehículos y la detención de 6 miembros de la banda, dentro de los cuales se encontraba el hijo de Sánchez y 3 ex presidiarios con antecedentes por tráfico de estupefaciente.

Afirman los investigadores que evadió el operativo Pedro Sánchez, quien luego por el cúmulo de elementos de pruebas en su contra reunidos en la causa, fue procesado nuevamente por la justicia.