Una niña está siendo tratada en el Juan Pablo II por gripe A

n Esta semana se conoció el caso de un alumno del Colegio Sarmiento con gripe A y, en este marco, la doctora Andrea Gajo Gane de Borda, jefa de Infectología del Pediátrico, y el director de Epidemiología de la Provincia, Gustavo Fernández, dijeron a El Litoral que hay muchos casos en la provincia ya que es una de las gripes que más está circulando. Desde Salud Pública precisaron ayer que en la provincia se confirmaron 76 casos, menos que el año pasado.

En este contexto, la doctora Gajo Gane comentó ayer a este medio que hay una niña internada en el hospital Juan Pablo II por gripe A.

“Tenemos un paciente con gripe A que está bien. Se le está haciendo el control adecuado, la internamos porque tiene otra enfermedad. La mayoría de la gripe que está circulando en Corrientes es A, no hay que alarmarse ya que estamos en temporada de gripe”, comentó la jefa del servicio a este medio.

A la vez, explicó que “se informa a la población cuando una persona está internada ya que son muchos los casos que se atienden, no todos se internan”. “Lo principal es la higiene personal y en el hogar y consultar al médico ante cualquier duda, no ir a al hospital si no es una urgencia ya que hay otras enfermedades como varicela o meningitis”, aconsejó la especialista.

Cabe recordar que la gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa. Por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades o condiciones crónicas (como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes).