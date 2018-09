Barrionuevo justifica el paro de la CGT y dice que "no tiene ninguna connotación política"

El sindicalista Luis Barrionuevo afirmó este sábado que el paro previsto para el martes de la semana que viene está despojado de toda connotación política, al argumentar que "el movimiento obrero dio al Gobierno todo el tiempo que pidió" para atender reclamos finalmente desoídos.



"El paro, que será masivo, tiene que ver con los desaciertos en la economía porque si no hay crecimiento, ni inversión, ni consumo, es muy difícil que el país pueda subsistir", manifestó el dirigente gastronómico en declaraciones a Radio Mitre.



Barrionuevo expresó que "nosotros (por los gremios nucleados en la CGT) queremos que a la gestión le vaya bien, pero se han equivocado mucho, así que, que no digan que uno no los quiere ayudar".



Asimismo, pidió "diferenciar entre la corrupción desatada por el kirchnerismo”, por la que “Cristina debería ir presa”, con los “desaciertos” de la administración Macri.



"El tema es que el Gobierno hasta ahora ha sido deficitario en todo lo que ha prometido", afirmó Barrionuevo, quien agregó que “hacer el paro es la obligación que tenemos (los dirigentes sindicales) porque hay una premura desde abajo, de los trabajadores, que están perdiendo, y necesitamos que se den cuenta de que no están bien".



En este contexto, el líder de los gastronómicos concluyó que "el paro va a ser total, sin duda", y deseó que "sea una jornada tranquila".