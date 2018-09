El PJ se alista para un mes de definiciones de cara a 2019

El Partido Justicialista se alista para un mes de definiciones de cara a 2019. El 17 de octubre inaugurará la casa partidaria y el 27 se reunirá el Congreso para resolver sobre las elecciones internas; la reforma a la Carta Orgánica y alianzas electorales.

En el peronismo son varios los espacios internos que reclaman una renovación y más participación.

“Se viene desarrollado un sinfín de reuniones del concejo partidario, en la última se decidió que se va a convocar el día 27 de octubre al congreso y el 17 de octubre se va a inaugurar la casa partidaria acá en Corrientes Capital y aparte hay diferentes sectores que se vienen movilizando”, dijo a Radio Dos el diputado José Mórtola.

“Entre ellos un grupo de jóvenes se reunió en Lavalle, en Corrientes Capital y creo que es bueno que los compañeros se vayan movilizando, el peronismo no es un partido de brazos cruzados y piernas atadas, tenemos que encontrarnos”, recordó.

“Tenemos que incorporar la paridad de género a nuestra Carta Orgánica local, como lo hizo a nivel nacional”, afirmó.

De las internas, el legislador del PJ, manifestó que “yo apuesto a eso, se ha fijado la fecha ya para el año que viene, creo que todos los sectores están trabajando; yo siempre voy a estar dentro de cualquier esquema interno opositor al gobierno de Macri porque no tiene nada que ver con el pensamiento ideológico que pude haber incorporado en mi vida y que tiene el peronismo”.

“Celebro que los compañeros se vayan juntando, y vayan interiorizándose de las cuestiones de los diferentes puntos de la provincia, intercambiar opiniones, y realidades de la provincia” destacó.

Sobre la próxima conducción del PJ, Mórtola consideró que “creo que todos los compañeros tiene el derecho si tiene la aspiración genuina de ser el conductor del PJ. Más allá de los nombres y los cargos, quiero que el partido que amo lo conduzca una persona que viva y sienta la doctrina del partido y la defienda, si no, siento que lo voy a ver pisoteado. Creo que todos los compañeros tienen sus aspiraciones lógicas y valederas al conducir el partido, para ello tendrán que someterse a un proceso interno”.

Sobre la realidad nacional, Mórtola sostuvo que “hoy la realidad del país nos cruza a todos, Corrientes tiene que ser parte de la república y la realidad sacude fuertemente a la provincia, la cuestión electoral no va a ser ajena a eso, creo que el PJ va a armar un gran frente para traccionar votos”.