Gallardo escondió el equipo, aunque no tiene “dudas”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, reconoció que no tiene “dudas” para el once inicial de cara al Superclásico frente a Boca, aunque eligió esconderlo hasta hoy, y afirmó que quiere jugadores con “tranquilidad y compromiso” para responder ante Boca como visitante, por la sexta fecha de la Superliga.

“No tengo dudas en el equipo, pero lo voy a confirmar mañana (por hoy). Tuvimos una charla con los jugadores para planificar cómo podemos dañar al rival. La charla fue integral con quienes estuvieron ante Independiente, y pensando en lo que viene”, explicó, sin dar demasiadas pistas.

En ese sentido, se refirió al experimentado mediocampista Enzo Pérez como “una alternativa” y destacó que “viene sin el desgaste del partido de la Libertadores” ante Independiente.

También tuvo tiempo para la chicana: “Intento que el equipo vaya a pararse ante partidos que son difíciles no tan asustado por el marco, porque le tengo más respeto a Boca como equipo que al marco de La Bombonera”.

En conferencia de prensa en el predio “River Camp” de Ezeiza, Gallardo sostuvo que su equipo “sabe cómo asumir este tipo de partidos”.

“Hay tranquilidad, hay compromiso. Desde mi lugar trato de transmitir tranquilidad. Este clásico no define nada, pero ganar en La Bombonera siempre resulta una atracción”, reveló.

Gallardo, además, intentó desmitificar el mote del “sacrificio” que se le suele reclamar a los jugadores en los clásicos.

“No sirve correr solamente, hay que jugar. Sacrificio para correr y para jugar. Hay que entenderlo en un todo. Vos te levantás y hacés un sacrificio para levantarte temprano, pero después tenés que trabajar, no hacés sólo el sacrificio para levantarte. A veces se malinterpreta eso”, indicó.

Asimismo, no quiso aventurar sobre la chance de repetir los duelos ante Boca en la Copa Libertadores (solo en la Final) y la Copa Argentina (en semis).

“Para que se dé todo eso nosotros tenemos que ganar y Boca también, a partir de ahí nos veremos más adelante. Va a ser así. Creo que está en ese deseo, se puede llegar a cumplir, si pasamos Independiente y Boca gana la suya, y después habrá otra fase más, ya estamos hablando de cosas que pueden suceder más adelante”, dijo.