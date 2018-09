Robinson enfrenta a Libertad y busca la consagración

Programación

HOY

Cancha de Libertad

19:00 Robinson vs. Libertad.

20:00 Deportivo Mandiyú vs. Curupay A.

21:00 Deportivo Popular vs. Quilmes.

Cancha de Lipton

19:00 Soberanía vs. Deportivo Empedrado.

20:00 Villa Raquel vs. Sportivo Corrientes.