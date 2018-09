Tres juegos por el fútbol de salón

Esta noche, continuará la disputa de la cuarta fecha del Torneo Intermedio, segunda fase del Oficial, de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón (Acfs).

Se jugarán tres partidos en cancha de Hércules, con una apertura a cargo de Mayorista y Talleres, por la categoría B, a partir de las 21.15. Luego, por la división A se enfrentarán Pingüinos ante Olimpia (22.30) y Primos frente a Victoria (23.45).

La grilla de partidos de hoy es la siguiente:

Cancha de Hércules

21:15 Mayorista vs. Talleres (1ª B).

22:30 Pingüinos vs. Olimpia (1ª A).

23:45 Primos vs. Victoria (1ª A).