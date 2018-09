“Pocho” quiere volver

A mitad de año, el ex gobernador de Corrientes y ex diputado y senador nacional, José Antonio “Pocho” Romero Feris, pidió audiencia con el Presidente de la Nación. Todavía Mauricio Macri no le contestó.

Sin embargo, no es lo que más preocupa al histórico dirigente autonomista. Está ocupado en reflotar el partido que fundó Adolfo Alsina en 1872 y en desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires donde espera que pronto el Partido Autonomista Nacional obtenga personería jurídica. Se presentará como presidente del Comité Nacional para revitalizar el espíritu de lo que fue la Generación del 80.