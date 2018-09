Boca Unidos quiere seguir sumando de a tres puntos frente a Antoniana

Es primavera, pero Boca Unidos buscará seguir disfrutando del “veranito” que lo dejó solitariamente en la punta de la zona 4 del Torneo Federal A 2018/19, cuando esta noche reciba a Juventud Antoniana de Salta.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha de la fase inicial del certamen, se jugará desde las 21:00 en el estadio ubicado en el barrio 17 de Agosto, y tendrá al santafesino Adrián Franklin como árbitro.

Boca Unidos, que se mantiene invicto en el arranque del torneo con un empate y dos triunfos consecutivos, presentará tres cambios respecto a la formación del pasado miércoles en San Andrés, Tucumán.

Tal como estaba previsto, el técnico Carlos Mayor volverá a alistar el equipo más fuerte, con el retorno a la alineación titular de Martín Fabro, Nicolás Ledesma y Cristian Núñez en lugar de Ataliva Schweizer, Lionel Niz y Julio Cáceres, respectivamente.

Los tres que vuelven estuvieron en el banco de suplente frente a San Jorge e ingresaron en el segundo tiempo, por lo que el equipo que terminó jugando en tierras tucumanas será el que se presentará esta noche.

Quién no volverá aún al equipo es el rosarino Fabrizio Palma, que si bien llegó con lo justo con la recuperación de la contractura en el gemelo de la pierna derecha sufrida ante Crucero del Norte, el DT prefirió no arriesgarlo, y seguramente va a ser considerado para el próximo partido ante Sarmiento, por lo que Gerardo Maciel continuará en la formación.

En este inicio de torneo, el equipo aurirrojo mostró como signos destacados cierta solidez defensiva y un gran sentido del oportunismo en ofensiva, que le permitieron quedarse sobre el final con los tres puntos en el bolsillo en los dos últimos juegos disputados, pese a no mostrarse superior en el juego a sus rivales de turno.

En el debe, el equipo de la ribera aún tiene pendiente generar mayor volumen de juego, y a través del mismo, poder contar con mayor cantidad de situaciones favorables frente al arco rival.

Esta noche tendrá enfrente a un rival de cuidado, que también se encuentra invicto, con una victoria inicial y dos empates consecutivos, -el último en el clásico frente a Gimnasia y Tiro- pero que hace dos fechas no convierte, aunque no ha recibido goles en contra en los tres juegos disputados.

Para Boca Unidos será una buena oportunidad para sumar ante su público de a tres puntos y alejarse así en la punta, ya que en esta jornada tendrá fecha libre su más inmediato perseguidor, Crucero del Norte de Posadas.