Continúa el Intermedio

n El certamen Intermedio de fútbol de salón en la capital correntina tendrá actividad hoy para las tres categorías de caballeros en dos escenarios. La mayoría de los partidos se disputarán en cancha de Hércules, pero también se utilizará la cancha que tiene el Centro de Educación Física Nº 1.

El puntero de la A, Complejo Oriana, se medirá con Marmolería en la búsqueda de conservar su lugar de privilegio.

El programa de partidos para hoy, dado a conocer por la Asociación Correntina de Fútbol de Salón, es el siguiente:

Cancha Hércules: 8.45 (C) Centauro vs. Olimpo, 10.00 (C) Perú vs. Junior, 11.00 (C) Imperio vs. Libertad, 12.00 (C) Barrio 17 de Agosto vs. Submarino, 13.00 (B) Sportivo vs. Boca Unidos, 14.00 (B) Milenium vs. Internacional, 15.00 (B) Santa Teresita vs. Nordeste, 16.00 (B) Porto vs. Don Ocho, 17.00 (B) Jaguares vs. Cichero, 19.30 (A) Marmolería vs. Complejo Oriana, 21.00 (A) 17 de Agosto vs. Cruz Diablo, 22.30 (C) Los Troncos vs. Aplanadora y 23.30 (B) Barrio San Martín vs. Islas Malvinas.

CEF Nº1: 19.45 (A) Dengue vs. Pinta Futsal, 21.30 (A) Nacional vs. Fénix y 23.00 (B) El Decano vs. San Gerónimo.