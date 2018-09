Cruce por la represa  

—Sobre el pedido de habilitar tránsito vehicular fronterizo por Yacyretá, conectando Argentina con Paraguay, ¿cuál es su postura?

—A ver, desde Yacyretá manifestamos la voluntad de buscar una solución al cruce solicitado y para eso por primera vez se hizo una reunión al más alto nivel en Casa Rosada, el pasado lunes, en la que estuvieron el ministro de Transporte, la ministra de Seguridad, el representante del Plan Belgrano, el ministro de Relaciones Exteriores, el gobernador Valdés, y yo por la EBY junto con otros directivos, para estudiar el problema. Hay que entender que Yacyretá es un ente binacional, es un condominio de dos países, por lo cual hay que ver, para poner como ejemplo, si las fuerzas de seguridad argentina pueden o no ingresar, porque sería como una intromisión en otro país. Entonces esas cosas hay que tener en cuenta. Si circula un vehículo, quién va a tener el poder de policía adentro, como también definir cómo se actuará si hay un accidente, si hay un problema con el tránsito.

No es un capricho no abrir el paso. Hay cuestiones burocráticas, hay cuestiones en las que intervienen las fuerzas de los dos países. Hay que hablar a través de Cancillería.

Pero bueno, lo importante es que, por primera vez, nosotros pusimos el tema sobre la mesa, ya armamos una comisión de trabajo y vamos a tratar de buscar una solución lo más rápido posible, por lo menos para que haya un tránsito vecinal fronterizo los días que esté habilitado el puente. Sobre todo teniendo en cuenta que hay días en que no se puede circular porque se ejecutan tareas de mantenimiento.

Creo que lo que hay que resaltar en esta cuestión es que por primera vez se puso en estudio el tema de manera seria y para buscar la solución. Sino siempre se va en palabras, en notas y no pasa nada.