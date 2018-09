For Ever busca su primer triunfo de la temporada

Objetivo. For Ever quiere sumar tres puntos durante la mañana.

La cuarta fecha de la zona 4 del torneo Federal A de fútbol se pondrá en marcha bien temprano. Desde las 11, Chaco For Ever recibirá la visita de San Jorge de Tucumán.

El conjunto chaqueño, que ya quedó libre, acumula un empate y una derrota, la semana pasada con Crucero del Norte (6 puntos y hoy queda libre), mientras que los tucumanos perdieron en dos presentaciones y empataron en la restante.

Para el cotejo de esta mañana, el DT de For Ever no podrá contar con los expulsados Walter De Souza y Gaspar Triverio.

Con la intención de sumar para no perderle pisada a los que encabezan las posiciones, desde las 14.45, en Salta se enfrentarán el local Gimnasia y Tiro con Sarmiento de Resistencia.

El local empató dos cotejos y perdió el restante, por lo tanto solamente acumula dos puntos. Por su parte, el Decano quedó libre en la primera fecha, en la segunda empató y en la tercera consiguió su única victoria.

La jornada del grupo también contempla el cruce entre San Martín (4 puntos) de Formosa y Altos Hornos Zapla (1) de Jujuy. La hora prevista para el inicio se fijó a las 15 y el correntino Jorge Sosa será el árbitro.