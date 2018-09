La relación con Paraguay, más energía y Aña Cuá 

—En esta entidad binacional, ¿cómo está la relación con el Paraguay, en donde hace poco hubo un recambio presidencial?

—Exacto, cambiaron todas las autoridades de Yacyretá. Hoy mi par paraguayo es Nicanor Duarte Frutos, un ex presidente de la República. Hasta ahora estamos trabajando bien, ellos están también en plena transición, acomodándose, viendo todos los procesos. Nosotros estamos informando todas las obras que teníamos, licitaciones. Hasta ahora no hay ningún problema... Así que estamos encaminados.

—¿Y el Gobierno argentino qué espera de Yacyretá?

—Primero que sigamos produciendo energía, que el país la necesita. Y para eso Yacyretá está en un proceso de rehabilitación de todo su parque generador: las 20 turbinas están en reparación. La gestión de (su antecesor en el cargo Humberto) Schiavoni licitó las dos primeras turbinas de recambio y precisamente la semana pasada llegaron los ejes de Italia. Nosotros ampliamos a cuatro más. Estamos comprando generadores y hacemos toda la rehabilitación para mantener la producción de Yacyretá y que no decaiga. Ese es el primer objetivo.

El segundo es claramente la ampliación de Aña Cuá para generar más energía para los dos países y eso es lo que el Gobierno nacional nos demanda. Además, pretende que administremos la entidad de la mejor forma.

—¿Y en qué instancia está el proyecto Aña Cuá?

—Está en pleno proceso licitatorio; se abrieron las ofertas del Sobre 1, la parte técnica de las empresas están en evaluación.

El próximo mes ya vamos a pasar a abrir las ofertas económicas para ver quién tiene el precio más conveniente y avanzar con la firma de los contratos. La idea es para el año que viene poder tener ya los contratistas y empezar la obra.

—¿Cómo son los plazos estimados para construir y ponerlo en marcha?

—Son cuatro años de obra y va a tener un impacto muy importante para Corrientes porque se calcula que va a generar más de 3 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Más todo lo que genera en proveedores, el consumo en comercios y supermercados de Ituzaingó, va a venir a vivir gente a esta ciudad, va a cambiar la dinámica, va a ser una inyección de dinero en la zona muy importante.