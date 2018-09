Libertad le ganó a Alvear en la pulseada de punteros del ascenso

Se puso en marcha ayer la décimo tercera fecha del certamen Oficial de la Primera B.

En un mano a mano entre los punteros de la categoría, Libertad en su estadio venció a Alvear 1 a 0 con gol de Mariano Giménez.

Además, Invico sigue firme en los puestos de arriba y goleó a Peñarol 4 a 1 en cancha de Lipton.

En el escenario de Alvear, Independiente derrotó a Santa Catalina por 3 a 1 y se repartieron puntos Robinson y Deportivo Empedrado al empatar 2 a 2.

Villa Raquel, en Huracán, ganó ante la no presentación de Defensores de Torino.

La fecha se completa esta tarde con los siguientes partidos:

Cancha de Lipton

13:00 Rivadavia vs. Dr. Montaña (1ª B). Arbitro: Leonardo Franco.

15:00 Sacachispas vs. B° Quilmes (1ª B). Arbitro: Adrián Sosa.