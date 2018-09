Profesional propone implementar bonos universales para la escolaridad

Con el propósito de que todos los niños tengan las mismas posibilidades de alcanzar una buena educación, el rector de la Universidad Cema, Edgardo Zablotsky, propone una serie de políticas pedagógicas y una de las ideas más fuertes es la de una asignación de bonos para asegurar la escolaridad.

“La crisis en la educación es grave. Tenemos chicos que no aprenden en el clásico sistema escolar, sin dejar de lado que en Buenos Aires tenemos colegios peligrosos para la integridad física, como en el caso del distrito de Moreno donde tenemos una institución cerrada. Creo que tenemos que buscar estrategias para enfrentar esos problemas bases y creo que la solución sería plantear la posibilidad de subvencionar la demanda de educación, en lugar de la oferta. Es decir, que los padres reciban un bono educativo para asegurar la escolaridad”, afirmó el referente de la Academia Nacional de Educación.

Dicho esto, aclaró que no está en contra de la educación pública, sino que “creo que el estado tiene la obligación de asegurar la escolaridad. Creo que los padres deberían tener la posibilidad de decidir dónde mandar a sus hijos. Hoy un chico que nace en un hogar vulnerable, no tiene las mismas alternativas. Me parece que un bono le dará derecho a decidir”, señaló.

Destacó, además, que este bono también podría ofrecer la posibilidad de optimizar el desarrollo de las potencialidades. “Si los padres prefieren la preparación en matemática, en arte, en literatura o en lo que fuera, podrán optar”, sintetizó.

Estos puntos, serán explicitados en la conferencia que realizará Edgardo Zablotsky, quien visitará Corrientes para responder el interrogante: ¿Es posible enfrentar la crisis educativa? La respuesta detallada se brindará en la jornada que se realizará el próximo martes 25 de septiembre a las 19, en el salón de conferencias de este diario. La actividad es organizada de manera conjunta con la Fundación Club de la Libertad.