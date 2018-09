San Patricio sorprendió a Taragüy

n En la tórrida tarde de sábado en Corrientes, San Patricio se hizo fuerte como visitante y superó a Taragüy 35 a 17 en uno de los encuentros que abrió la décimo cuarta fecha del Regional NEA de rugby.

El conjunto Santo fue amplio dominador en el primer tiempo, donde se adelantó 25 a 5, mientras que en el complementó soportó los avances Cuervos y de contra definió el pleito a su favor, que lo deja en carrera para llegar a los cuartos de final de la competencia de primera división.

Dentro de una producción colectiva de buen nivel, con un sólido andar del pack de delanteros, la figura del cotejo resultó el fullback Lisandro Pedretti, anotó 20 puntos, que desequilibró cada vez que le llegó la pelota a sus manos. Apenas un escalón abajo, estuvo Pablo Midón que aprovechó el viento a favor y utilizó su pierna derecha para llevar el desarrollo del partido lejos de su sector defensivo.

Desde el minuto inicial, San Patricio se instaló en campo rival y sus delanteros fueron marcando la tendencia del juego porque ganaron en todos los reagrupamientos y desde allí comenzaron los profundos ataques que terminaron en el ingoal de Taragüy.

En este contexto, y después de un penal anotado por Pedretti, llegaron los tries de Juan Ruíz Díaz y el propio Pedretti.

Pasado la mitad del período, la iniciativa siguió siendo del equipo visitante. El pack mantuvo el dominio y le generó el espacio necesario para que Midón ensaye con efectividad un drop gol.

El máximo desconcierto del local se produjo a la salida de esa conversión. La pelota fue tomada por los delanteros de San Patricio que fueron superando endebles tackles hasta que Carlos González Bámbula encaró hasta la zona de anotación.

Sobre el cierre del período, en el único ataque del Cuervo, llegó el descuento por intermedio de Juan Cruz Chiama que aprovechó muy bien el espacio libre a la salida de un scrum propio.

El público local se ilusionó con ver en el complemento al reacción de su equipo. Sin embargo, esa remontada nunca llegó. San Patricio, si bien bajó su intensidad para atacar, estuvo firme en defensa y esperó su oportunidad para sacar la contra.

La visita amplió la ventaja con un penal de Pedretti y el local respondió con otro try de Chiama, esta vez aprovechando que sus delanteros se quedaron con la pelota en un line y le permitieron poder atacar por el costado de un agrupamiento.

Los minutos finales fueron casi un suplicio para los protagonistas, con las fuerzas casis extinguidas por la alta temperatura y el esfuerzo realizado, el partido cayó en un poso y fue cortado constantemente.

Otra contra, que comenzó en su propia línea de 22, le permitió a Pedretti, después de varios pases entre sus compañeros, llegar nuevamente al ingoal contrario para definir el pleito, pese a que sobre el final Juan Desimoni descontó para el local.

San Patricio parece haber logrado la regularidad que no tuvo contra Aranduroga (victoria) y Sixty (empate) para seguir con la ilusión intacta de llegar a la siguiente fase.

Para Taragüy fue una tarde negra. Jugó mal y perdió. Ahora deberá esperar lo que pueda hacer esta tarde Curne, frente a Capri, para saber si mantiene la primera ubicación antes del clásico contra Aranduroga previsto para el próximo fin de semana.

Derrota de Aranduroga

En Villa Fabiana, Aranduroga perdió con Sixty 29 a 20 y, por el momento, está fuera de los lugares clasificatorios para los cuartos de final.