Scaloni: "Messi no va a ser convocado"

La lista de la Selección Argentina para los amistosos del mes que viene ante Irak y Brasil saldrá en las próximas horas. Por lo pronto, ya hay una confirmación: Lionel Messi no será convocado, según anticipó Lionel Scaloni, técnico del equipo, en diálogo con Fox Sports.

"Hablé con él y seguimos pensando que lo mejor es que no venga, que no esté. Estamos en una etapa diferente y estos chicos (los que son convocados) tienen que seguir poniéndose la camiseta de la Selección y ver qué es lo que demuestran, que es lo más importante", explicó el DT en Londres, donde fue convocado para la gala de The Best.

Luego, aclaró que el entrenador que sea elegido por AFA: "Es él quien tiene que decidir si estos chicos tienen capacidad para vestir esta camiseta o de lo contrario llamará a los jugadores que tanto nos dieron".

TyC Sports