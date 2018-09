Dujovne dijo que “el acuerdo con el Fondo será anunciado pronto”

El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró desde Manhattan que "pronto" será anunciado el nuevo acuerdo que está terminando de negociar Agentina con el FMI.

Dujovne acompaña al presidente Mauricio Macri en su gira por Nueva York, donde participará de una serie de reuniones con inversionistas y banqueros para explicar los fundamentos del nuevo programa económico del Gobierno.

"El acuerdo será anunciado pronto", aseguró Dujovne en un breve encuentro que mantuvo con Infobae antes de ingresar al Hotel Langham, ubicado sobre la Quinta Avenida. En ese mismo lugar se hospeda el Presidente junto a su mujer, Juliana Awada.

El mandatario inicia hoy su gira con una visita al Financial Times, un diario de negocios que marca la agenda económica y financiera en Occidente. Allí desayunará con su plana mayor para explicar que ya pasó la tormenta en la Argentina y que su decisión de acordar con el FMI es fundamental para ir a déficit cero y empezar a crecer en el segundo trimestre de 2019.

Tras su desayuno en el Financial Times, irá hasta el edificio de Bloomberg para insistir sobre la viabilidad de su programa económico. Bloomberg es una agencia de noticias que influye en los mercados de todo el mundo y durante su visita mantendrá un encuentro con Michael Bloomberg -dueño de la agencia, ex alcalde de Nueva York y eventual candidato presidencial- y participará de un programa de televisión de la propia agencia que se trasmite a los cinco continentes. A Macri le encantaría anunciar aquí su nuevo acuerdo con el FMI, pero Lagarde no aseguró que eso pueda suceder en las primeras horas de este lunes.

Cuando abandone las imponentes oficinas de Bloomberg, el Presidente almorzará con banqueros e inversores que compraron millones de dólares en bonos de la Argentina, y a continuación mantendrá dos reuniones cerradas con miembros del Council of America y con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. En estos encuentros, perseguirá un solo objetivo: recuperar la confianza de Wall Street y ratificar que el acuerdo con el FMI implica un relanzamiento de su programa de déficit cero.

A la hora del cóctel, el jefe de Estado se reunirá con Trump. No se trata de un cónclave bilateral, sino de un evento diplomático que organiza la Casa Blanca para recibir a los presidentes que participarán de la Asamblea General de Naciones Unidas. Macri agradecerá el apoyo de Washington a su gestión y partirá hacia la gala del Atlantic Council, una organización sin fines de lucro muy influyente por sus vínculos con el poder real de los Estados Unidos. En esa gala, el presidente recibirá un premio por su programa de gobierno.