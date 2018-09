La búsqueda de reconquistar los mercados

Mauricio Macri ya está en Nueva York con una expectativa recargada para su visita. El Presidente no concurre a la Asamblea anual de Naciones Unidas desde el 2016, ya que el año pasado le delegó ese honor a Gabriela Michetti. Y de hecho este año estuvo a punto de hacerlo hasta que la primera línea de la Casa Rosada logró convencerlo de la necesidad de presentarse ante el mundo financiero en medio de la turbulencia cambiaria de Argentina. Incluso, cuando el viaje se decidió, el Gobierno aún no estaba embarcado en la renegociación de metas para adelantar desembolsos del FMI para garantizar la capacidad de pago del país en 2019.

La necesidad de la visita de Macri se volvió, entonces, doblemente estratégica. El país y el mundo que enfrenta el primer mandatario es bien distinto en este septiembre de 2018 al de hace dos años. Y es por eso que el centro es la expectativa de la Casa Rosada de lograr que haya anuncio de un acuerdo con el Fondo entre hoy y el martes, y que el renovado convenio será amplio, es decir, el adelantamiento del desembolso de los USD 30.000 millones y un extra de garantía que podría superar los USD 20.000 millones.

Así, en términos políticos, ni Macri ni el mundo tienen la mirada puesta en el discurso que dará el martes por la tarde ante el recinto de la ONU. Esos mensajes presidenciales, que por protocolo siempre comienzan con el primer mandatario de Brasil, no son demasiado escuchados por el mundo económico y de hecho lo normal es que pocos estén escuchando en el recinto de la Asamblea, salvo que se trate del presidente de Estados Unidos o alguna otra excepción notable. Macri viene a esta ciudad para otra cosa: lo único que realmente importa es la agenda económica y los contactos con el gobierno de Donald Trump. Tan es así que Nicolás Dujovne adelantó un día su llegada para monitorear de cerca las negociaciones con el Fondo.

El mercado viene anticipando hace casi una semana que un acuerdo con el FMI es inminente y que los términos y la técnica del convenio serán más ajustados a la necesidad de Argentina que el acuerdo original. No es solo eso lo que precipitó el dólar hasta $38,14 o que hizo bajar más de 150 puntos el riesgo país. También está de por medio el reconocimiento que el Banco Central, con manos liberadas, comenzó a actuar con más lógica cuando el mercado le demandó dólares.