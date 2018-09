Para Pérsico, este Gobierno “ya fue”

El dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico se sumó a los dirigentes políticos que buscan que el presidente Mauricio Macri deje anticipadamente su Gobierno. “Este gobierno, como dicen los pibes 'ya fue', no tienen capacidad para gobernar", dijo sin eufemismos. Y agregó. "Y ahora, cuanto antes se vayan, mejor".

Según Pérsico, el Gobierno decretó su posible salida anticipada" el día trágico que se juntaron en Olivos y que no pudieron ampliar el Gobierno, que nadie se quiso sumar". Se refiere a la serie de encuentros de hace dos semanas en la Quinta de Olivos que encaró el Gobierno para oxigenar el Gabinete en medio de las crisis económica y la disparada del dólar. De ese encuentro salió la reestructuración del gabinete con menos ministerio pero con los mismos nombres.

"Ni siquiera los radicales, que forman parte del gobierno, quieren sumarse. Juegan a la mancha venenosa con él. Tuvieron una oportunidad, la desaprovecharon y ahora, cuanto antes se vayan, mejor”, cerró el dirigente del Movimiento Evita que supo tener una buena relación con el Gobierno sobre todo a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Pérsico habló de cómo impacta la inflación en los barrios medios y pobres y dejó abierta la posibilidad de un estallido social si el Gobierno no escucha. "Estamos en una situación en la que cualquier chispa prende fuego la pradera, podemos vivir cosas difíciles en los próximos meses si el Gobierno no reflexiona". Para Pérsico es todo culpa del oficialismo: "El Gobierno nos lleva a una desestabilización social".