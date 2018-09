Racing intentará recuperar el liderazgo de las posiciones

Racing jugará hoy frente a Unión en busca de una victoria que le permita volver a ser el líder de la tabla de posiciones. El partido se concretará a las 20 en el Cilindro de Avellaneda y el árbitro será Facundo Tello.

La Academia mostró otra actitud en los últimos partidos tras la eliminación de la Copa Libertadores ante River. El técnico, Eduardo Chacho Coudet, cambió algunos nombres y le viene dando resultados. Por eso, no habrá modificaciones con respecto al equipo que venció en la fecha pasada a Lanús.

Racing llega a este partido como gran protagonista de la competencia, producto de su empate inicial en Tucumán contra Atlético (2-2), para luego hilvanar cuatro victorias en fila: Vélez y Rosario Central, ambos 2-0, en calidad de local. Y Patronato (3-0) y Lanús (1-0) fuera del Cilindro.

Por su parte, los de Santa Fe vienen de una importante victoria ante Talleres como local.

En el transcurso de la semana los Rojiblancos no tuvieron sobresaltos en materia de lesionados, con lo cual los once que pondrá Madelón se recitan de memoria. Dos laterales con llegada, un mediocampo rápido y mordedor, más una delantera que empieza a dar sus frutos son la carta de presentación para pisar el Cilindro.

El partido de esta noche, frente al elenco de Avellaneda, será una buena medida para los santafesinos en esta etapa donde se busca una consolidación entre los mejores de la Superliga. La parada no es sencilla, pero los Rojiblancos son conscientes de las herramientas que tienen como para soñar con traerse los tres puntos de una cancha difícil.

Por otra parte, a las 18, Aldosivi de Mar del Plata, de muy buen presente en la Superliga, será el anfitrión de Belgrano de Córdoba.

El Tiburón marcha 10° en la tabla de posiciones y está a cinco de Atlético Tucumán, el actual líder de la competencia. Por el lado del Pirata cordobés, acumula cuatro empates y una victoria.

En el encuentro de esta noche, el referí será Nazareno Azara.