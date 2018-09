Un Comu renovado recibe a Estudiantes

Terminó la espera para el plantel de Comunicaciones. Luego de una extensa pretemporada, que no contempló partidos amistosos, esta noche debutará en el Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol . Desde las 21.30, con el arbitraje de Sergio Tarifeño, Oscar Martinetto y Pablo Estévez, recibirá la visita de Estudiantes de Concordia en el marco del grupo 1.

Para su segunda temporada en la elite del basquet argentino, Comu apostó fuerte a la renovación de su plantel, contratando jugadores de jerarquía y con experiencia en al Liga.

Bajo la conducción técnica de Ariel Rearte, llegaron a Mercedes los argentinos: Luis Cequeira, Selem Safar, Miguel Gerlero, Facundo Giorgi y Matías Bortolín. Además, de los extranjeros Kyle Davis (23 años, novato en la LNB), Novar Gadson y Robert Battle. De la pasada temporada, solamente quedó José Defelippo

Por diferentes motivos, Comu no pudo concretar cotejos amistosos en su preparación que se extendió por espacio de 40 días, por lo tanto recién esta noche se podrá ver en el rectángulo de juego el funcionamiento de un equipo totalmente nuevo.

“La última semana de entrenamiento fue muy buena porque nos sirvió para afianzar las cosas que hemos visto en la pretemporada y ver al equipo completo de cara a lo que será el debut”, señaló Rearte.

“Tenemos los contenidos firmes, sólidos con cosas que ya hacemos bien. Por supuesto que hay que seguir trabajando en los detalles para ejecutarlos mejor, pero un poco la identidad y la filosofía de ser unidos en defensa y pasarse la pelota mucho en ataque se va consiguiendo”, agregó.

Por su parte, Estudiantes también tuvo cambios en su plantel incluido el DT, función que ahora cumple Eduardo Jápez en reemplazo de Lucas Victoriano.

“En esta profesión siempre tenemos desafíos por delante. No tengo dudas de que vamos a dejar bien parado al club y junto con el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes formamos patas importantes. Es un trabajo que lleva tiempo y maduración”, manifestó el entrenador.

Estudiantes, que tiene en su plantel a Martín Leiva, participó en la Copa Biaguá jugada en Uruguay, donde cayó contra Ferro Carril Oeste por 77 a 64 y después le ganó a Aguada 82 a 71.