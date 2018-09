La CGT afirmó que el paro tuvo alto acatamiento

El triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT), integrado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, sostuvo que el paro general tuvo un alto acatamiento y advirtió al Gobierno: "Si no tienen un plan B, tampoco va a haber tregua".

En tono moderado pero haciendo saber su descontento, el triunvirato cuestionó la renuncia de Luis Caputo como titular del Banco Central y la etiquetó de "irresponsable". "No hace más que demostrar que no estamos ante el mejor equipo de los últimos 50 años, sino que estamos ante la incapacidad de asumir que estamos frente a una crisis fundamental", sostuvo Schmid.

El secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento aseguró que si el Gobierno "no tiene un plan B, tampoco va a haber tregua con el movimiento sindical argentino". Y agregó: "Lo decimos con la tranquilidad de haber recorrido, a lo largo de los 3 años de mandato, todas las vías posibles para encontrar una solución a los problemas que tiene la Argentina".

Acuña también lanzó una dura crítica al presidente Macri y a la gestión de Cambiemos. "Lo único que les preocupa es como van a calmar el ánimo del sector financiero. ¿Cuándo se van a ocupar de calmar el hambre, el desempleo y la pulverización de los salarios?", se preguntó. Y siguió: "¿Cuándo van a pensar en todos los trabajadores y las familias argentinas que hacen el esfuerzo para sobrevivir?".

Acuña resaltó que "esta CGT va a estar al frente de esta lucha" y se va a "poner al frente de los reclamos más justos que tiene el pueblo argentino". Además, sostuvo que con la dirección de la política económica del gobierno "vamos muy mal y vamos a terminar muy mal".

Por otra parte, Héctor Daer afirmó que en estos tres meses "tenemos una devaluación impresionante y el valor de nuestro peso cayó a la mitad". También sostuvo que "se pulverizó nuestra moneda, aumentaron los precios, dolarización el precio de los alimentos y el precio de las tarifas".

"Al Presidente le decimos que deje de mirar desde Ezeiza para afuera y se pare en la cordillera a ver la Argentina. Que mire las necesidades y lo que estamos pasando en su país", indicó Daer.

El sindicalista también criticó al jefe de Estado, quien aseguró que está listo para competir por su reelección el año que viene. "Presidente no piense en la reelección y en la fantasía de los globos. Piense en gobernar de acá a fin de año y en gobernar para llegar al 10 de diciembre del año que viene y entregar el poder democraticamente", señaló.

En el tramo final de la conferencia, Acuña sostuvo que el "paro no soluciona nada" pero que "la CGT no gobierna" sino que "es el gobierno es el responsable de la miseria que están pasando los argentinos". Además, aseguró que la central obrera "nunca se negó al diálogo con el gobierno" pero resaltó que "no hubo respuestas que le lleguen a solucionar problemas a la gente".

