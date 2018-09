“Un primer paso así está bueno”, se alegró el entrenador González

El director técnico de San Martín expresó su satisfacción luego del debut con triunfo en el Torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. “Para empezar, un primer paso así está bueno”, remarcó Sebastián González en rueda de prensa tras la victoria 82 a 78 como local sobre La Unión de Formosa.

El cordobés sabe del desafío que se les presentó al comenzar la temporada con el plantel aún incompleto, pero destacó que “vamos creyendo, siempre pensamos en los que estamos. Estamos esperando que se vayan sumando jugadores y esperamos que sean los que conocemos, van a ser de gran valor, pero nosotros tenemos que empezar a construir la rueda, que empiece a rodar y mostrar la forma, y si algo salió en el partido de hoy es eso: cómo queremos jugar, que somos un equipo intenso, aguerrido, que busca, que tiene rotación”.

La jornada del domingo fue muy calurosa y sofocante, pero el Rojinegro pudo plasmar su libreto de juego intenso. “Con tanto calor era difícil pero creo que manejamos el partido en muchos momentos. Para empezar, un primer paso así está bueno porque es como que vas dando credibilidad a las propuestas que hacemos como cuerpo técnico. Hay que seguir afianzando, tenemos un año para crecer como equipo”, anticipó.

González enumeró los aspectos del juego de su equipo que lo dejaron satisfecho: “La intensidad, tuvimos baches pero nos mostrábamos que estábamos presentes; la defensa intensa, provocamos bastante al equipo rival; y la dinámica ofensiva del primer tiempo; después fue mermando, pero tenemos que buscar esa constancia”.

Al no estar completa la rotación total del plantel, además del aporte de los jugadores iniciales, el entrenador se apoyó en las fichas U23 y juveniles de la casa, quienes “tomaron buenos tiros, buenas decisiones, en defensa lo hicieron bien. Tenemos que tener paciencia: hoy lo hicieron bien y hay días que se pueden equivocar, pero la apuesta está. El crecimiento es equivocarse, cometer errores, y el equipo tiene que saber eso y estar presente”, subrayó.

Pocos días antes del juego contra La Unión se incorporó el mexicano Irwin Ávalos, quien tuvo una buena producción pese a contar con pocos entrenamientos en el Rojinegro. Desde el cuerpo técnico esperan por el estadounidense Jeremiah Wood, acerca de quien el DT adelantó que “estamos hablando, tenemos que jugar el miércoles y si es con Wood… mejor. El muestra las ganas de venir, se está entrenando, quiere estar con el grupo, así que esperemos que se destrabe lo que falta y poder tenerlo”.

Además de Wood, también resta el aporte de Michael Hicks, quien llegaría más adelante para encarar la Liga Nacional. No obstante, González no busca excusas y explica que “es cierto que estamos incompletos pero dentro de eso vamos a hacer nuestro mejor trabajo y vamos a estar en las cosas que podemos modificar”.

“La dirigencia –yo no quiero apretar a nadie, ni exigir a nadie- está viendo hasta dónde puede cumplir y eso que hace San Martín, me parece que es respetar a todos los profesionales que estamos. Por la crisis del país se está negociando, pero sé que también quieren tener a los jugadores acá. Nosotros tenemos que construir con los que estamos y somos los mejores para dar lucha, y el que venga que se adapte a la propuesta que está hecha”, concluyó.

El campeón defensor del Súper 20 volverá a presentarse mañana por la noche, nuevamente en su Fortín, frente a Estudiantes de Concordia.