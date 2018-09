BCRA renovó el swap con China

El Gobierno sumó un nuevo acuerdo para reforzar las reservas internacionales, con el fin de llevar calma a los mercados y estabilizar su plan económico. Según confirmó ámbito.com, cerró un acuerdo con China para ampliar el swap por u$s 9.000 millones, una cifra que más que duplica lo que estaba previsto.Este acuerdo se agrega a los avances en las negociaciones con el FMI para ampliar el préstamo que originalmente era de u$s 50.000 millones y adelantar los desembolsos, con el fin de garantizarse el financiamiento necesario hasta 2021.

La posibilidad del nuevo swap con China se barajaba en las últimas semanas, a partir de la megadevaluación que llevó al peso a cotizar por encima de los $ 40 durante varios días. En ese momento, las reservas en el Banco Central eran superiores a los u$s 54.000 millones. Poco más de un mes después bajaron a la línea de los u$s 48.000 millones. En junio de 2017, la autoridad monetaria renovó el swap de reservas -por cerca de los u$s 10.375 millones, equivalentes a unos 70.000 millones de yuanes- con China por tres años más para mantener la fortaleza de las reservas internacionales. Fue durante la gestión de Federico Sturzenegger. El primer acuerdo entre ambos bancos centrales fue establecido en 2009, durante la gestión de Martin Redrado. En 2014 se firmó un segundo pacto con Juan Carlos Fábrega, que fue complementado a fines de 2015 con un acuerdo suplementario.

La operatoria tenía dos alternativas: convertir los yuanes a dólares en los mercados de Hong Kong o Londres o bien mantener los yuanes, como parte del mix de monedas que componen las reservas internacionales. El acuerdo alcanzado por Sturzenegger fue el cuarto arreglo entre las dos instituciones.