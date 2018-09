Carniello: “Debemos ir partido tras partido”

El defensor de Boca Unidos, Oscar Carniello, dijo que la clave del triunfo fue poder “convertir en el primer tiempo los goles y lograr la diferencia que queríamos. En la segunda parte, con el juego un poco más repartido, pudimos mantener el resultado”.

“La mayoría de ellos son jugadores de experiencia, venían de un partido duro como el clásico y por ahí sabíamos que no nos iban a salir a presionar de entrada, entonces teníamos que tratar de mover la pelota lo más rápido posible para que no la puedan obtenerla y así desgastarlos. En ese sentido el gol de entrada de Nico (Ledesma) nos vino espectacular porque después pudimos manejar el partido a nuestro antojo en el primer tiempo”, explicó.

Respecto al presente del equipo, señaló: “Nos propusimos ir de menor a mayor. Nos mentalizamos que tenemos un gran plantel, estamos en una gran institución, con un cuerpo técnico para mí de primera división, entonces debemos aprovechar todas estas cosas que quizás otros clubes de la categoría no tienen. Debemos ir partido tras partido y seguir de esta forma”.

“Sabíamos que si salíamos bien parados de estos partidos seguidos seguramente nos íbamos a despegar de la mayoría de los equipos. Pero esto no significa nada, esto recién arranca, tenemos que seguir de la misma manera como lo venimos haciendo hasta ahora, así que hay que meterle y tratar de seguir sumando la mayor cantidad posible de puntos”, agregó.

En el complemento, Carniello le dejó su lugar a Ariel Morales. El ex Rafaela explicó que “venía con una carga muscular del partido anterior en Tucumán, y por precaución ya habíamos hablado de la posibilidad de salir, es así que con la diferencia que teníamos y viendo el partido estaba controlado se hizo el cambio”.