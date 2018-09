El dólar anotó su cuarta baja en fila en bancos y agencias

En una rueda en la que se dio a conocer que el FMI otorgará al Gobierno una ampliación del préstamo stand by por debajo de lo esperado, el dólar cerró casi estable (cayó dos centavos) este lunes a $ 38,14 y anotó su cuarta baja en fila en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, debido a una constante intervención del Banco Central a lo largo de la rueda.Para satisfacer la demanda en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el BCRA intervino con ventas directas, en futuros y a través de una licitación sobre el cierre de u$s 250 millones, de los cuales adjudicó u$s 112 millones a un precio promedio de corte de $ 37,3172 siendo el mínimo adjudicado de $ 37,30. De esta manera, la divisa cerró con una suba de 15 centavos a $ 37,30.

Desde ABC Mercado de Cambios, destacaron que la demanda volvió a estar activa y la oferta retraída por el paro de hoy y la “falta de definiciones del exterior por parte de la negociación de un plus del préstamo del FMI".

Los máximos del día se anotaron en los $ 37,50 en el arranque de la jornada, treinta y cinco centavos por encima del cierre anterior. Sin embargo, la aparición de órdenes de venta diluyó la presión inicial forzando bajas que le hicieron tocar mínimos en los $ 37,20.Una corta recuperación llevó nuevamente los precios a un rango superior a los $ 37,36, un nivel que despertó la aparición del Central con ventas que abastecieron los pedidos de compra estableciendo un límite superior a la banda de fluctuación de la fecha.

El volumen total operado fue de u$s 570 millones (2% más que el viernes)."La divisa norteamericana operó con un recorrido mixto que alternó subas y bajas que en algún momento se justificaron por la renovada presencia del Banco Central en el desarrollo de las operaciones. Los precios se movieron en un amplio abanico que tuvo un promedio muy influido por la intervención oficial", detalló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

En ese marco, agregó que las complicaciones operativas derivadas de las medidas de fuerza gremiales dispuestas para hoy “pudieron haber contribuido también a acelerar el inicio del proceso de compensaciones y coberturas propios de cada fin de mes en un escenario que, por factores propios y ajenos, sigue sin despejar por completo la aversión al riesgo de inversores y ahorristas".Cabe destacar que autoridades del Gobierno y los técnicos del FMI trabajaron todo el fin de semana negociando el acuerdo stand by, en un intento por desechar las versiones de un posible default.

En tal sentido, ya habría un principio de acuerdo para una ampliación de fondos por entre u$s 3.000 y u$s 5.000 millones que se agregarán al monto original de u$s 50.000 millones, algo que no le cayó bien a un mercado cuya expectativa estaba puesta en un desembolso mayor por parte del órgano crediticio.

Asimismo, vale mencionar que el Gobierno sumó un nuevo acuerdo para reforzar las reservas internacionales, con el fin de llevar calma a los mercados y estabilizar su plan económico.