En el peronismo correntino se dirimen liderazgos de cara al 27 de octubre

Continúan las definiciones y discusiones en torno a la línea que debe seguir el PJ correntino de cara a su proceso de renovación de autoridades, con las elecciones de medio tiempo y las presidenciales como telón de fondo. El 27 de octubre habrá Congreso partidario que convocará a internas, como así a modificaciones en la Carta Orgánica.

“Son momentos de apertura y diálogo ciudadano con lo que muchos correntinos están sufriendo a fin de mes, vienen momentos muy duros y prefiero volcar la energía en las cuestiones que desde mi lugar tengo que hacer. Falta mucho para discutir cargos legislativos, quiero ser prudente y ver los objetivos que plantea el partido en lo local”, expresó el senador nacional Carlos Mauricio “Camau” Espínola sobre las internas locales.

“Nunca tuve miedo a los desafíos, la gente determina a sus dirigentes por sus votos”, añadió, en declaraciones a Radio Sudamericana. “Para hablar de cargos falta mucho”, insistió. “Uno convalida el peso político por el peso electoral, si un candidato no tiene el apoyo de la gente, no tiene sentido”, añadió.

Sin embargo, existen distintas vertientes del justicialismo local que buscan consolidar espacios de liderazgo, unos más cercanos o más alejados de Unidad Ciudadana, el partido de Cristina Kirchner.

Este fin de semana se reunió el Foro de Concejales en Saladas, donde hubo pronunciamientos en contra de las políticas de ajuste. Ayer, el concejal de Santa Lucía Héctor Duarte, indicó a Radio Dos que el movimiento cuenta con alternativas electorales.

“A nivel nacional tenemos muchísimas posibilidades de recuperar el gobierno que hoy lleva Cambiemos. A nivel provincial creo que también hay que ceder ciertas cuestiones. Los candidatos no tienen que pasar por los nombres sino por el partido”, expresó el edil de Santa Lucía.