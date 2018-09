Ledesma se mostró contento por el triunfo y porque llegaron sus goles

Nicolás Ledesma llegó a Boca Unidos como goleador de Atlético Paraná la temporada pasada. En los partidos de pretemporada fue el principal “artillero” del equipo, pero en el inicio del Torneo Federal A habían convertido sus colegas de ataque, faltando su turno, y el miércoles frente a Juventud Antoniana de Salta se hizo presente por duplicado.

“Estoy muy contento por el triunfo. Siempre decimos y somos muy conscientes que hacerse fuerte de local es muy importante en esta categoría. Hoy hicimos un buen partido, ante un gran rival, que juega bien al fútbol, y en lo personal estoy feliz porque llegaron los goles, y obviamente más aún cuando sirve para que el equipo gane”, expresó el delantero.

“Nico” anotó en la primera jugada del partido, a los 25 segundos del pitazo inicial de Adrián Franklin. “El gol llegó muy rápido y sirvió para darnos tranquilidad. En base a esa ventaja pudimos desplegar el fútbol que nos pide el entrenador, y creo que lo hicimos muy bien”, consideró.

Respecto al primer gol, que surgió luego de un centro largo de Martín Ojeda que no fue rechazado por la defensa, Ledesma explicó: “Piqué porque vi la oportunidad. Son jugadas de partido, y cada uno te brinda oportunidades distintas. Busqué en este caso el espacio y por suerte pude empujarla”.

Con relación al buen nivel mostrado el miércoles tanto por Martín Fabro como por Gerardo Maciel, el futbolista reconoció: “Que ellos estén bien es muy importante. De ahí tiene que nacer la generación de juego, sabemos que son jugadores que les gusta pedir la pelota, siempre se muestran para recibir y dar el primer pase, y que ellos se encuentren bien facilita las cosas a los demás volantes y a los delanteros también”.

En cuatro fechas Boca Unidos convirtió 5 goles y le señalaron uno. Por esta razón, Ledesma considera que “la solidez defensiva que estamos teniendo es fundamental. Sabemos que cada partido es difícil y buscamos mantener siempre el arco en cero porque es muy importante”, consideró.

“De local uno siempre tiene que tratar de ser protagonista, obviamente que el rival también juega, impone sus cosas, sus ideas, pero nosotros tenemos jugadores para meter presión y manejar el juego. A veces no se puede mantener el mismo ritmo todo el partido, entonces hay que ser inteligentes y saber cuándo hay que replegarse para descansar, y cuando el rival te da una ventaja, hay que volver a presionar. Por suerte lo estamos manejando bien”, manifestó.

En tal sentido, al explicar la merma del segundo tiempo, indicó: “Nosotros siempre hacemos un desgaste muy grande en el primer tiempo y por ahí no se puede mantener eso durante todo el partido. Todo el tiempo no se puede ir para adelante, sobre todo cuando hay tantos partidos seguidos como estamos teniendo”.

Con 10 puntos sobre 12 en juego, y como único puntero de la zona 4 del Torneo Federal A, el presente por el que atraviesa el equipo Aurirrojo invita a soñar.

“Lo primero que hablamos entre nosotros es mantener los pies sobre la tierra y seguir trabajando con humildad y mucho sacrificio, ya que sabemos que esto es muy largo, y tenemos un único objetivo en mente. La unión del grupo es fundamental para lograr grandes cosas. Por suerte nos está tocando todo color de rosa, y aunque podremos empatar o perder partidos, lo importante es que estemos todos unidos”, manifestó finalmente el goleador de la noche frente a Antoniana.